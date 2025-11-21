Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Información General

Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos

El caso ocurrió en una clínica del barrio porteño de Belgrano

Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
21 de Noviembre de 2025 | 12:15

Escuchar esta nota

Dos médicos fueron detenidos y una clínica del barrio porteño de Belgrano fue clausurada por la muerte de un paciente que se realizó una intervención odontológica. El caso sucedió el miércoles 19 de noviembre, pero recién se dio a conocer en las últimas horas.

Se supo que hace más de una semana Miguel Ángel Berlini, de 64 años y que se desempeñaba como conductor de una aplicación de viajes, asistió a la Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2500, para una intervención odontológica.

La víctima se sometió a un procedimiento de implante dental, el cual no denota riesgo, pero el cirujano maxilofacial y el cirujano plástico constataron que Berlini nunca recuperó la conciencia al finalizar la intervención. “Ante la falta de respuesta, los dos médicos, de 47 y 57 años, realizaron maniobras de reanimación, con resultado negativo”, indicaron.

De manera inmediata dieron aviso al SAME que, cerca de las 16.40, constató la muerte del hombre.

Debido al escenario presentado, se dio intervención a la Policía de la Ciudad que, al arribar al lugar, halló al paciente “recostado en la sala quirúrgica, sin signos de violencia ni desorden en el lugar”.

En paralelo, las autoridades se contactaron con los familiares de Berlini y fue su hermana quien informó que el hombre “no tenía enfermedades de base conocidas”.

Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos involucrados.

Asimismo, se ordenó el secuestro de sus credenciales profesionales y de la historia clínica del paciente, sumado al traslado del cuerpo para la autopsia, cuyo resultado determinará nuevas medidas.

Por último, se colocó la faja de clausura en el consultorio, el cual fue peritado por personal de la Unidad Criminalística. En tanto la causa quedó caratulada como homicidio culposo, mientras continúa la investigación. 

