Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata

Dos delincuentes armados robaron una panadería en La Plata y amenazaron a la empleada, a quien le sustrajeron sus pertenencias y luego se dieron a la fuga. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El hecho delictivo sucedió este jueves por la tarde en una panadería de barrio ubicada en 21 y 69, donde los ladrones quedaron grabados amenazando a la empleada, a quien le robaron pertenencias y luego escaparon bajo una intensa lluvia.

Según informaron fuentes a EL DIA, los delincuentes llegaron a pie y con los rostros cubiertos. Uno de ellos apuntó con un arma de fuego a la cajera mientras su cómplice revisaba el mostrador en busca de dinero en efectivo.

“La trabajadora les explicó que no había recaudación disponible, por lo que finalmente decidió entregarles su celular para evitar una agresión”, indicaron.

Antes de huir, los asaltantes le exigieron a la víctima que no saliera a la calle, advirtiéndole que, si lo hacía, podrían atacarla. Ambos lograron escapar entre las calles del barrio, pese al temporal que se registraba en ese momento.

El caso es investigado, y personal policial analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos y detenerlos.