Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Policiales

Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata

Sucedió en 21 y 69. Los ladrones quedaron grabados y escaparon

Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata
21 de Noviembre de 2025 | 12:45

Escuchar esta nota

 Dos delincuentes armados robaron una panadería en La Plata y amenazaron a la empleada, a quien le sustrajeron sus pertenencias y luego se dieron a la fuga. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El hecho delictivo sucedió este jueves por la tarde en una panadería de barrio ubicada en 21 y 69, donde los ladrones quedaron grabados amenazando a la empleada, a quien le robaron pertenencias y luego escaparon bajo una intensa lluvia.

Según informaron fuentes a EL DIA, los delincuentes llegaron a pie y con los rostros cubiertos. Uno de ellos apuntó con un arma de fuego a la cajera mientras su cómplice revisaba el mostrador en busca de dinero en efectivo.

“La trabajadora les explicó que no había recaudación disponible, por lo que finalmente decidió entregarles su celular para evitar una agresión”, indicaron.

Antes de huir, los asaltantes le exigieron a la víctima que no saliera a la calle, advirtiéndole que, si lo hacía, podrían atacarla. Ambos lograron escapar entre las calles del barrio, pese al temporal que se registraba en ese momento.

El caso es investigado, y personal policial analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos y detenerlos.

LE PUEDE INTERESAR

Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

La paritaria bonaerense, sin oferta para estatales y docentes: crece la presión a la Legislatura

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos

Milei le dio su respaldo al Pincha contra la AFA

¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central

Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores
Últimas noticias de Policiales

Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida

Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL

VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Espectáculos
¡Bingo! Roberto García Moritán se metió en el drama que está atravesando Benjamín Vicuña
Tremenda gala en MasterChef Celebrity: Maxi López se emocionó hasta las lágrimas
 En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Información General
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
La Ciudad
VIDEO. La Plata sigue de fiesta: OLGA y su streaming llenan de música la Plaza Moreno
21/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Tapados de Música en Plaza Moreno, reclamos por Central y los playoffs
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
VIDEO.- Éxodo turístico por el finde extra largo: tránsito intenso con más de 2500 autos por hora este viernes en la ruta 2
Deportes
Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central
El presidente de Banfield cruzó a Estudiantes por el título a Central: "No hubo planteos, ni pedidos de palabras"
Encuentro tripero en Bolonia: Benja Domínguez y Tomás Etcheverry, por Copa Davis
Bochornosa copa para Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla