"El ídolo popular Sir pecho frío": Toviggino no para y otra vez descargó su furia contra Verón

Ya no sorprende, pero tampoco hay tregua. Este viernes, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argetino (AFA) y principal ladero de Tapia, Pablo Toviggino tuvo palabras durísimas contra el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón. Lo hizo al responderle una publicación en X a la diputada Juliana Santillán.

"Juliana, hablar de justicia y mérito cuando hay audios tuyos diciendo que tenías “todo aceitado” con Cúneo Libarona para las SAD es casi un número de stand-up, y posar de jurista cuando ni siquiera figurás como abogada en los registros oficiales ya roza la autoparodia. Tu cita a Samuel Chase es otro chiste: un juez estadounidense del siglo XVIII sin relación alguna con Argentina ni con la AFA, y encima hablás de “aquel fallo” sin nombrarlo, una obra maestra del copy-paste sin revisar. Entre el emoji de balanza, la solemnidad impostada y la jurisprudencia importada de la IA, lo único que te quedó realmente “aceitado” es el acting. Bravo por la tecnología: lo que sigue pendiente es la coherencia, y que dejes de ser parte de la cipayada resentida de siempre, como el ídolo popular Sir pecho frío. En Fin..", publicó el ladero.

Qué había Santillán y Milei sobre el escándalo Rosario Central

Javier Milei retuiteó dos posts en X al respecto. Uno es el de la diputada libertaria Juliana Santillán, uno de los eslabones en la lucha del Gobierno nacional contra la entidad de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino para permitir el ingreso de capitales extranjeros en el fútbol argentino. "AFA vs. Principios de la Justicia Natural: La AFA, al inventar un campeonato y adjudicarlo retroactivamente (un título post mortem), ha violado el principio de la justicia natural y la prohibición de la retroactividad arbitraria que fue discutida por el Juez Samuel Chase en aquel fallo", escribió Santillán en un extenso tuit en el que argumentó con términos jurídicos por qué el accionar de la entidad de Viamonte está fuera de los márgenes normativos.

ambién dijo que "el poder discrecional" de la AFA, "parece operar fuera de los límites morales de la ley para satisfacer intereses de conveniencia coyuntural o histórica". Milei también retuiteó un post del medio Derechazo, que levantó la tajante afirmación de Estudiantes de La Plata. "EXCELENTE PINCHA: Estudiantes desmintió que se haya votado darle un título a Rosario Central por ganar la Tabla Anual", publicó Derechazo.