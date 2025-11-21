Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL

El inicio del fin de semana XXL estuvo marcado por un grave accidente en la Ruta 2 que provocó importantes demoras en el tránsito. El episodio ocurrió en la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 44 en sentido hacia Mar del Plata, donde una camioneta volcó y dejó como saldo a dos jóvenes heridas.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, las víctimas —dos chicas de 16 y 19 años— fueron asistidas por médicos del SAME, Bomberos Voluntarios de El Peligro y trasladadas al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Ambas se encuentran conscientes y fuera de peligro, aunque presentaban dolencias producto del impacto.

El vuelco fue reportado al 911, lo que motivó la intervención de oficiales del Destacamento El Peligro. Al llegar, los uniformados encontraron una Renault Kangoo color bordo (patente GKV 967) volcada sobre uno de sus lados y a sus tres ocupantes en estado de shock.

El conductor del vehículo fue identificado, tiene 38 años, es agricultor y es de la zona oeste de La Plata. Lo acompañaban dos mujeres.

Las tareas de asistencia, sumadas al retiro del vehículo y el trabajo de los peritos, generaron un importante colapso vehicular en plena madrugada, agravado por el movimiento turístico típico del fin de semana largo.

Por último, la causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 14 de La Plata, a cargo de Ana Scarpino, bajo la carátula de “Lesiones culposas”. Peritos viales trabajaban durante la mañana para determinar las causas del accidente y establecer si hubo maniobras bruscas, exceso de velocidad o factores climáticos que pudieran haber influido en el vuelco.