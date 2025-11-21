“Crueldad pornográfica”: el descargo de Julieta Díaz

La actriz y madre de una persona con discapacidad, Julieta Díaz, reveló que se “frenó” un recurso de amparo en la ciudad bonaerense de Campana, donde se solicitaban las prestaciones correspondientes del programa Incluir Salud y sostuvo que detrás del conflicto, se encuentran los funcionarios del Gobierno de Javier Milei, a quienes señaló por ejercer una “crueldad pornográfica”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de las redes sociales, la artista inició: “El caso ANDIS, todas las coimas y el dinero que fue encontrado, en efectivo, en la casa de uno de estos personajes que le robó el dinero de los medicamentos a las personas con discapacidad, sobre todo de Incluir Salud, que son las personas más pobres del país que no tienen obra social o prepaga para poder cubrir sus remedios”.

“A esas personas les robaron y se rieron de ellos, mientras nos decían en la cara y, cuando ganaban las elecciones, que ‘no había plata’ y que había que hacer un esfuercito más. Los mismos en el poder son los que además, ahora, frenaron el amparo colectivo en Campana”, continuó en línea.

Respecto a la medida, explicó: “El amparo colectivo en Campana, de personas con discapacidad y familiares, avanzaba muchísimo con un juez muy honesto, que defendía las cosas como se debe, pero personas del mismo ámbito y gobierno, lo frenaron para aplazar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que está promulgada y lista para ser avanzada”.

“Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país. Después de que ese caso salió a la luz, en una especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenaron el amparo a la vista de todos”, apuntó.

“Al mismo tiempo en que se destapa el caso de la ANDIS, pueden sacar a un juez con una artífice judicial. La plata que todavía falta entregar, de esa primera partida, para que realmente se implemente, no sale ¿No hay nadie que frene esto o se haga cargo? Les roban en la cara a las personas más humildes y vulnerables de este país”, concluyó Díaz.

Junto al clip audiovisual, la reconocida actriz profundizó: “Hay dos casos muy importantes sobre discapacidad en la justicia federal. Avanza con firmeza la investigación por corrupción en ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi tiene a dos empresarios detenidos (uno se negó a declarar desde Mendoza, del otro encontraron 700.000 dólares en efectivo, 15 imputados incluido el ex director de ANDIS Diego Spagnuolo, audios comprometedores sobre ‘meter gente para chorear’ y una acusación por 48.000 millones de pesos”

“El otro caso somos nosotros: familias con niños con discapacidad que hicimos un amparo colectivo porque el Presidente sacó un decreto suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado y rechazaron su veto. Más de 20 organizaciones se sumaron. El juez federal de Campana nos dio lugar y rechazó todas las excepciones del gobierno”, insistió Julieta.

“Ahora el Procurador del Tesoro de la Nación —el jefe de los abogados del Estado y del presidente Javier Milei— acaba de presentar una recusación contra ese juez, alegaron que “prejuzgó” porque dijo que el decreto suspendió la ley (cuando el decreto literalmente dice eso). El letrado contestó punto por punto porque aplicó correctamente la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos”, añadió.

No obstante, la intérprete se refirió al accionar del trabajador judicial: “Propuso que se rechace la recusación. Pero igual se tuvo que apartar y ahora la Cámara debe designar un nuevo juez. Esto demora todo. Que es exactamente lo que busca el gobierno”.

“El mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó”, concluyó.