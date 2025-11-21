“Crueldad pornográfica”: el descargo de Julieta Díaz

En vivo + fotos | La Plata sigue de fiesta: otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
En vivo + fotos | La Plata sigue de fiesta: otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa
Riesgo país trepa a 650 puntos por una caída en los bonos y sufren los ADR en Wall Street
En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti
Un artículo de The Wall Street Journal enciende alarmas: ¿los bancos suspenden el rescate de Argentina?
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL
Ultimátum de Trump a Ucrania: exige aceptar el plan de paz antes del jueves
"Donde hubo fuego...": Sole Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba en Arequito
Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central
Encuentro tripero en Bolonia: Benja Domínguez y Tomás Etcheverry, por Copa Davis
Otro jubilado de La Plata vivió una pesadilla de madrugada: salvaje golpiza
Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Manuel Adorni trabaja en el diálogo interno y convoca a una reunión de Gabinete
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
VIDEO.- Éxodo turístico por el finde extra largo: tránsito intenso con más de 2500 autos por hora este viernes en la ruta 2
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La actriz y madre de una persona con discapacidad, Julieta Díaz, reveló que se “frenó” un recurso de amparo en la ciudad bonaerense de Campana, donde se solicitaban las prestaciones correspondientes del programa Incluir Salud y sostuvo que detrás del conflicto, se encuentran los funcionarios del Gobierno de Javier Milei, a quienes señaló por ejercer una “crueldad pornográfica”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de las redes sociales, la artista inició: “El caso ANDIS, todas las coimas y el dinero que fue encontrado, en efectivo, en la casa de uno de estos personajes que le robó el dinero de los medicamentos a las personas con discapacidad, sobre todo de Incluir Salud, que son las personas más pobres del país que no tienen obra social o prepaga para poder cubrir sus remedios”.
“A esas personas les robaron y se rieron de ellos, mientras nos decían en la cara y, cuando ganaban las elecciones, que ‘no había plata’ y que había que hacer un esfuercito más. Los mismos en el poder son los que además, ahora, frenaron el amparo colectivo en Campana”, continuó en línea.
Respecto a la medida, explicó: “El amparo colectivo en Campana, de personas con discapacidad y familiares, avanzaba muchísimo con un juez muy honesto, que defendía las cosas como se debe, pero personas del mismo ámbito y gobierno, lo frenaron para aplazar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que está promulgada y lista para ser avanzada”.
“Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país. Después de que ese caso salió a la luz, en una especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenaron el amparo a la vista de todos”, apuntó.
“Al mismo tiempo en que se destapa el caso de la ANDIS, pueden sacar a un juez con una artífice judicial. La plata que todavía falta entregar, de esa primera partida, para que realmente se implemente, no sale ¿No hay nadie que frene esto o se haga cargo? Les roban en la cara a las personas más humildes y vulnerables de este país”, concluyó Díaz.
LE PUEDE INTERESAR
"Donde hubo fuego...": Sole Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba en Arequito
Junto al clip audiovisual, la reconocida actriz profundizó: “Hay dos casos muy importantes sobre discapacidad en la justicia federal. Avanza con firmeza la investigación por corrupción en ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi tiene a dos empresarios detenidos (uno se negó a declarar desde Mendoza, del otro encontraron 700.000 dólares en efectivo, 15 imputados incluido el ex director de ANDIS Diego Spagnuolo, audios comprometedores sobre ‘meter gente para chorear’ y una acusación por 48.000 millones de pesos”
“El otro caso somos nosotros: familias con niños con discapacidad que hicimos un amparo colectivo porque el Presidente sacó un decreto suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado y rechazaron su veto. Más de 20 organizaciones se sumaron. El juez federal de Campana nos dio lugar y rechazó todas las excepciones del gobierno”, insistió Julieta.
“Ahora el Procurador del Tesoro de la Nación —el jefe de los abogados del Estado y del presidente Javier Milei— acaba de presentar una recusación contra ese juez, alegaron que “prejuzgó” porque dijo que el decreto suspendió la ley (cuando el decreto literalmente dice eso). El letrado contestó punto por punto porque aplicó correctamente la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos”, añadió.
No obstante, la intérprete se refirió al accionar del trabajador judicial: “Propuso que se rechace la recusación. Pero igual se tuvo que apartar y ahora la Cámara debe designar un nuevo juez. Esto demora todo. Que es exactamente lo que busca el gobierno”.
“El mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí