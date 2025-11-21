Riesgo país trepa a 650 puntos por una caída en los bonos y sufren los ADR en Wall Street
Riesgo país trepa a 650 puntos por una caída en los bonos y sufren los ADR en Wall Street
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Un artículo de The Wall Street Journal enciende alarmas: ¿los bancos suspenden el rescate de Argentina?
VIDEO. La Plata sigue de fiesta: OLGA y su streaming llenan de música la Plaza Moreno
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti
Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL
Ultimátum de Trump a Ucrania: exige aceptar el plan de paz antes del jueves
Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida
Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central
Encuentro tripero en Bolonia: Benja Domínguez y Tomás Etcheverry, por Copa Davis
Otro jubilado de La Plata vivió una pesadilla de madrugada: salvaje golpiza
Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Manuel Adorni trabaja en el diálogo interno y convoca a una reunión de Gabinete
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
VIDEO.- Éxodo turístico por el finde extra largo: tránsito intenso con más de 2500 autos por hora este viernes en la ruta 2
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
¡Bingo! Roberto García Moritán se metió en el drama que está atravesando Benjamín Vicuña
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Soledad Pastorutti volvió a caminar las calles de Arequito y terminó protagonizando un momento que la tomó por sorpresa: el reencuentro con su primer novio de la infancia. Ocurrió durante la grabación de Camino a casa (Telefe), el bio reality de Cristina Pérez, donde cada invitado vuelve a los lugares que marcaron su historia.
Mientras la Sole recorría la ciudad junto a sus amigas Carolina y Belén, recordando travesuras adolescentes alrededor de la plaza, apareció Mauro, el chico que fue su primer amor. La conductora no tardó en preguntar “¿Ustedes fueron como el primer flechazo los dos?”, y ambos respondieron que sí, casi al unísono.
La relación, contaron, nació en sexto grado, justo en la época en la que también se sumaban a las aventuras Florencia y Julieta, primas de la cantante. Entre risas, la Sole recordó el apodo que arrastra desde entonces: “A mí me decían Speedy González”. El chiste hacía referencia a la velocidad que compartía con Mauro, con quien competía corriendo por las calles de su pueblo.
El paseo por la plaza principal despertó más memorias: las tardes enteras juntos, los juegos y la rutina compartida que se extendió hasta los primeros años del secundario, cuando la vida comenzó a separarlos.
“No encontré las cartitas, si no, las traía”, dijo Mauro de repente, desatando la sorpresa de la Sole. “Yo no soy tan prolija, pero mi mamá seguro guardó cartitas”, respondió entre risas. Cristina Pérez, testigo del intercambio, reaccionó enternecida: “Ay, me muero… se mandaban cartas a los 10 años”.
Más allá del impacto del reencuentro, el episodio dejó en claro que la infancia de Pastorutti sigue intacta en cada rincón de Arequito. Y que, pese a más de 30 años de carrera y una fama que la llevó por el mundo, la artista nunca perdió el lazo con su pueblo, ese lugar donde siempre vuelve y donde las historias —como la de su primer amor— siguen esperándola.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí