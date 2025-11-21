Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Donde hubo fuego, cenizas quedan...": Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba Arequito

21 de Noviembre de 2025 | 15:51

Soledad Pastorutti volvió a caminar las calles de Arequito y terminó protagonizando un momento que la tomó por sorpresa: el reencuentro con su primer novio de la infancia. Ocurrió durante la grabación de Camino a casa (Telefe), el bio reality de Cristina Pérez, donde cada invitado vuelve a los lugares que marcaron su historia.

Mientras la Sole recorría la ciudad junto a sus amigas Carolina y Belén, recordando travesuras adolescentes alrededor de la plaza, apareció Mauro, el chico que fue su primer amor. La conductora no tardó en preguntar “¿Ustedes fueron como el primer flechazo los dos?”, y ambos respondieron que sí, casi al unísono.

La relación, contaron, nació en sexto grado, justo en la época en la que también se sumaban a las aventuras Florencia y Julieta, primas de la cantante. Entre risas, la Sole recordó el apodo que arrastra desde entonces: “A mí me decían Speedy González”. El chiste hacía referencia a la velocidad que compartía con Mauro, con quien competía corriendo por las calles de su pueblo.

El paseo por la plaza principal despertó más memorias: las tardes enteras juntos, los juegos y la rutina compartida que se extendió hasta los primeros años del secundario, cuando la vida comenzó a separarlos.

“No encontré las cartitas, si no, las traía”, dijo Mauro de repente, desatando la sorpresa de la Sole. “Yo no soy tan prolija, pero mi mamá seguro guardó cartitas”, respondió entre risas. Cristina Pérez, testigo del intercambio, reaccionó enternecida: “Ay, me muero… se mandaban cartas a los 10 años”.

Más allá del impacto del reencuentro, el episodio dejó en claro que la infancia de Pastorutti sigue intacta en cada rincón de Arequito. Y que, pese a más de 30 años de carrera y una fama que la llevó por el mundo, la artista nunca perdió el lazo con su pueblo, ese lugar donde siempre vuelve y donde las historias —como la de su primer amor— siguen esperándola.

