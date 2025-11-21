Intentó robarle la bicicleta armado con una cuchilla en La Plata y terminó tras las rejas

Un hombre de 30 años fue aprehendido este viernes en La Plata acusado de intentar robar una bicicleta utilizando una cuchilla para amenazar a la víctima. El hecho ocurrió en 34 y 133, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911 por una confrontación en la vía pública.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la víctima -de 22 años-, quien relató que minutos antes circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado por un sujeto que, esgrimiendo un arma blanca, intentó sustraerle el rodado. Ante la resistencia del joven, el agresor se dio a la fuga sin concretar el robo.

Con la descripción física y la vestimenta aportada por la víctima, los policías realizaron un rastrillaje en la zona y lograron ubicar al sospechoso a pocos metros del lugar. Fue identificado como Y.E.G., de 30 años, quien quedó aprehendido.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron la cuchilla utilizada en el intento de robo y una bicicleta marca Over, de color negra con detalles turquesa (NS TM2410269), vinculada al hecho.

La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa”, con intervención de la UFI N.º 8, cuyo titular convalidó el procedimiento y dispuso que el aprehendido sea presentado ante la fiscalía en la primera audiencia del día siguiente.