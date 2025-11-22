Otra vez aulas cerradas por el exceso de feriados

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
Karina Milei y una movida para mostrar poder en la Provincia
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales
Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde la mañana del jueves la autopista que conduce a los balnearios de la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires sufrió atascamientos por la cantidad de vehículos que se dirigían hacia esas localidades. Por supuesto que ello tiene influencia en la economía del país, pero más grave aún es la pérdida de días de clase en las escuelas primarias, secundarias y en la universidad. En el caso de nuestra ciudad, para colmo, como el miércoles hubo un asueto administrativo por el aniversario de la fundación de La Plata, no faltaron quienes se ausentaron por 6 días. Al feriado del lunes se agregó el viernes como no laborable y para “aprovecharlos” una considerable cantidad de familias viajaron a las playas.
A los feriados se han agregado los “puentes” y según las estadísticas, la Argentina figura en el quinto lugar entre los países que tienen más feriados por año con 19, sólo está precedida por Nepal con 39 días, Myamnar con 32, Irán con 26 y Liechtenstein con 20. Sólo a título ilustrativo puede señalarse que Estados Unidos y Rusia tienen 10 días feriados al año, México 9, China 7, Uruguay 12, Brasil 9, Cuba 10, pero corresponde aclarar que nuestro país a esos 19 días de pérdida de clases deben agregarse los llamados feriados puente y en lo que respecta a la enseñanza las huelgas del personal docente, que a veces se realizan en distintos días que las de los no docentes, y la ausencia de cualquiera de los dos significa la suspensión de los cursos.
Por supuesto que la desinversión de todo lo que corresponde a lo educativo se refleja en los salarios de todo el personal del sistema educativo como en los de la mayoría de los trabajadores de la Argentina, pero las deficiencias de la enseñanza por la reducción de la cantidad de días de clases significan una verdadera hipoteca para el futuro del país.
Suele fundamentarse la existencia de tantos feriados en la necesidad de dotar de ingresos a la industria turística, pero evidentemente ello no justifica que según todas las estadísticas los egresados de las escuelas primarias y secundarias argentinas, en promedio, tienen un nivel menor que los de Uruguay o Chile, por ejemplo. En ese sentido el tema de los feriados no puede ser obviado, pero también debe hacerse un llamado para que los padres tomen absoluta conciencia de que el futuro de los niños depende de que puedan incorporarse a un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados. Por eso más que en ninguna otra etapa de la historia la educación tiene hoy un papel protagónico y la capacitación del recurso humano es más importante que los recursos naturales como el petróleo, el uranio, el cobre, etc.
El desarrollo económico de la Argentina, como en el resto de las naciones del mundo, depende del nivel cultural de su población, no puede entonces con toda liviandad sobreponer las necesidades de la industria turística a la educación de los niños y adolescentes. Deben entonces tomarse medidas para lograr que aumente el número de días y la cantidad de horas en que funcionan escuelas, colegios y facultades.
LE PUEDE INTERESAR
La Iglesia y el drama de los abusos sexuales
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí