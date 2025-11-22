Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
Karina Milei y una movida para mostrar poder en la Provincia
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales
Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La reunión duró cerca de tres horas y participó el mandatario electo, Elías Juárez. El voto de los 7 diputados santiagueños
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió ayer en Santiago del Estero con el gobernador Gerardo Zamora y con quien será su sucesor, Elías Suárez. Los tres coincidieron en la necesidad de que el Gobierno “cuente con la aprobación del Presupuesto 2026 y que el Congreso avance en la agenda de reformas” impulsada por el presidente Javier Milei.
El encuentro, que se extendió por casi tres horas, comenzó apenas después del arribo de Santilli al aeropuerto local, donde fue recibido por la ministra de Justicia provincial, Matilde O’Mill.
La reunión se desarrolló en la Casa de Gobierno, donde repasaron la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y las provincias. Según se informó oficialmente, hubo consenso en “profundizar el diálogo” para avanzar en temas pendientes.
El encuentro también tuvo un trasfondo político: Zamora, considerado un opositor “dialoguista”, controla un bloque de siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca sumar a su estrategia legislativa. Durante la semana circuló la versión de que podría conformar un bloque aparte, opción que permitiría a La Libertad Avanza seguir debilitando al peronismo, que está a punto de perder la primera minoría en Diputados.
“Recibí junto al gobernador electo al ministro Diego Santilli. En primer lugar le agradecí la deferencia de visitarnos y escucharnos; valoro muchísimo ese gesto, porque siempre es necesario el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio de un país que debe salir adelante”, publicó Zamora en sus redes.
“Es necesario el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio del país”
LE PUEDE INTERESAR
Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
LE PUEDE INTERESAR
Mauricio Macri insiste e insiste con China
El gobernador señaló que coincidieron en que el Presupuesto 2026 es una herramienta clave para la gestión nacional. Además, contó que pidió incorporar planteos que los mandatarios provinciales vienen impulsando: la restitución de fondos específicos —como los ATN y el fondo del gasoil— y la reducción de la alícuota del 1,9% destinada al Arca.
Aseguró que estas medidas “no afectan el equilibrio fiscal, porque son fondos que pertenecen a las provincias”, un punto que ya había sido planteado en la última reunión de gobernadores del Norte Grande.
Zamora afirmó que la provincia está dispuesta a seguir analizando las reformas que impulsa el gobierno nacional. En la misma línea, Santilli remarcó que existen coincidencias en varios puntos de la agenda de reformas, aunque reconoció que en otros las posiciones pueden diferir.
De todos modos, sostuvo que esas diferencias “no impiden avanzar” y que el desafío es alcanzar acuerdos en temas que quedaron postergados durante años por falta de diálogo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí