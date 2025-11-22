Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió ayer en Santiago del Estero con el gobernador Gerardo Zamora y con quien será su sucesor, Elías Suárez. Los tres coincidieron en la necesidad de que el Gobierno “cuente con la aprobación del Presupuesto 2026 y que el Congreso avance en la agenda de reformas” impulsada por el presidente Javier Milei.

El encuentro, que se extendió por casi tres horas, comenzó apenas después del arribo de Santilli al aeropuerto local, donde fue recibido por la ministra de Justicia provincial, Matilde O’Mill.

Diálogo Nación–provincias y agenda compartida

La reunión se desarrolló en la Casa de Gobierno, donde repasaron la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y las provincias. Según se informó oficialmente, hubo consenso en “profundizar el diálogo” para avanzar en temas pendientes.

El encuentro también tuvo un trasfondo político: Zamora, considerado un opositor “dialoguista”, controla un bloque de siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca sumar a su estrategia legislativa. Durante la semana circuló la versión de que podría conformar un bloque aparte, opción que permitiría a La Libertad Avanza seguir debilitando al peronismo, que está a punto de perder la primera minoría en Diputados.

El mensaje de Zamora tras la reunión

“Recibí junto al gobernador electo al ministro Diego Santilli. En primer lugar le agradecí la deferencia de visitarnos y escucharnos; valoro muchísimo ese gesto, porque siempre es necesario el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio de un país que debe salir adelante”, publicó Zamora en sus redes.

“Es necesario el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio del país”

El gobernador señaló que coincidieron en que el Presupuesto 2026 es una herramienta clave para la gestión nacional. Además, contó que pidió incorporar planteos que los mandatarios provinciales vienen impulsando: la restitución de fondos específicos —como los ATN y el fondo del gasoil— y la reducción de la alícuota del 1,9% destinada al Arca.

Aseguró que estas medidas “no afectan el equilibrio fiscal, porque son fondos que pertenecen a las provincias”, un punto que ya había sido planteado en la última reunión de gobernadores del Norte Grande.

Coincidencias, diferencias y reformas en debate

Zamora afirmó que la provincia está dispuesta a seguir analizando las reformas que impulsa el gobierno nacional. En la misma línea, Santilli remarcó que existen coincidencias en varios puntos de la agenda de reformas, aunque reconoció que en otros las posiciones pueden diferir.

De todos modos, sostuvo que esas diferencias “no impiden avanzar” y que el desafío es alcanzar acuerdos en temas que quedaron postergados durante años por falta de diálogo.