Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Política y Economía |En Mendoza

Cornejo le vació un acto al ministro de Defensa

Cornejo le vació un acto al ministro de Defensa

Luis Petri

22 de Noviembre de 2025 | 01:57
El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó ayer, en el Cerro de la Gloria de la capital mendocina, el acto de creación de la Sección “Ejército de los Andes”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Pero no asistieron el gobernador Alfredo Cornejo ni sus ministros.

Con el correr de los minutos llegaron las explicaciones públicas, atribuyendo todo a “problemas de agenda”, a pesar de que se cursaron las pertinentes invitaciones, según indicaron desde el entorno del ministro.

Sin embargo, el vacío fue evidente. El día anterior, desde el Gobierno local se limitaron a comunicar que el Cerro de la Gloria permanecería con restricciones y bloqueos de ingreso por la realización de un acto, sin dar mayores precisiones.

Durante el acto, Petri buscó apaciguar las aguas que se movieron con fuerza tras sus declaraciones, días atrás, acerca de quién fue el ganador de los últimos comicios, poniendo en valor la figura de Milei y su hermana Karina, por sobre el gobernador. Es más, la vice, Hebe Casado, salió a responder que al ministro “se lo vio poco en la campaña”, lo que provocó más reacciones de los violetas.

Ayer, el ministro, bajó un poco el tono a sus dichos y negó que se trate de un pase de factura. “Me parece que se hizo toda una historia de esto. Alfredo Cornejo fue el artífice del triunfo provincial y Karina Milei la gran arquitecta del triunfo nacional”, señaló, aunque con paños no tan fríos.

 

