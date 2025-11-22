La Iglesia y el drama de los abusos sexuales

¿Se viene otro paro de colectivos? La UTA reveló cuándo podría interrumpir el servicio
Redacción AFP
El mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en su seno dispuesto por la Iglesia católica española ha recibido este año 101 denuncias, anunció el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco García Magán.
La Iglesia, criticada por años por su opacidad respecto a los abusos sexuales a menores, puso en funcionamiento ese dispositivo este año, tras haber accedido en 2022 a indagar sobre la pederastia en su seno.
“Hasta la fecha, se han presentado en esta comisión 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos y 11 lo serán próximamente”, indicó García Magán.
García Magán no aclaró si el hecho de que 58 casos hayan sido resueltos significa que las víctimas hayan sido indemnizadas, y tampoco quiso responder a preguntas sobre los montos de las reparaciones, alegando que la comisión actúa con “autonomía” de la CEE.
El responsable eclesiástico indicó que la Iglesia continúa negociando con el Gobierno, que entre otras cosas le pide participar en un fondo estatal para resarcir a los afectados.
También se discute la posibilidad de que las víctimas que no quieran plantear sus casos ante la Iglesia puedan hacerlo a través del Defensor del Pueblo (ombudsman), que coordinó una primera investigación sobre los abusos en el país, de arraigada tradición católica.
El diálogo “tiene un buen avance”, dijo el secretario general de la CEE, que hasta ahora se ha negado a participar en el fondo si este no se abre a reparar a todos los menores víctimas de abusos sexuales en el país y no solo los de la Iglesia.
En semanas recientes la institución se ha visto sacudida por nuevas denuncias de abusos, como una que involucra al obispo de Cádiz, acusado de haber agredido sexualmente de forma continuada a un menor en los años 90 cuando era sacerdote en Getafe, una localidad cercana a Madrid. El Vaticano está investigando este caso.
Otro sacerdote en Getafe fue apartado este verano por presuntos abusos cometidos contra un joven, reveló el diario El País.
La diócesis de la localidad emitió un comunicado lamentando “profundamente la situación” y afirmando haber puesto a la orden del denunciante y su familia “los recursos (...) que requieran”.
Según el informe del Defensor del Pueblo, desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España, una cifra que la Iglesia rebaja en su propio reporte a 1.057 “casos registrados”.
