Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Opinión |Enfoque

La Iglesia y el drama de los abusos sexuales

Redacción AFP

22 de Noviembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

El mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en su seno dispuesto por la Iglesia católica española ha recibido este año 101 denuncias, anunció el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco García Magán.

La Iglesia, criticada por años por su opacidad respecto a los abusos sexuales a menores, puso en funcionamiento ese dispositivo este año, tras haber accedido en 2022 a indagar sobre la pederastia en su seno.

“Hasta la fecha, se han presentado en esta comisión 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos y 11 lo serán próximamente”, indicó García Magán.

García Magán no aclaró si el hecho de que 58 casos hayan sido resueltos significa que las víctimas hayan sido indemnizadas, y tampoco quiso responder a preguntas sobre los montos de las reparaciones, alegando que la comisión actúa con “autonomía” de la CEE.

El responsable eclesiástico indicó que la Iglesia continúa negociando con el Gobierno, que entre otras cosas le pide participar en un fondo estatal para resarcir a los afectados.

También se discute la posibilidad de que las víctimas que no quieran plantear sus casos ante la Iglesia puedan hacerlo a través del Defensor del Pueblo (ombudsman), que coordinó una primera investigación sobre los abusos en el país, de arraigada tradición católica.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Presos que manejan bandas delictivas desde los calabozos

El diálogo “tiene un buen avance”, dijo el secretario general de la CEE, que hasta ahora se ha negado a participar en el fondo si este no se abre a reparar a todos los menores víctimas de abusos sexuales en el país y no solo los de la Iglesia.

En semanas recientes la institución se ha visto sacudida por nuevas denuncias de abusos, como una que involucra al obispo de Cádiz, acusado de haber agredido sexualmente de forma continuada a un menor en los años 90 cuando era sacerdote en Getafe, una localidad cercana a Madrid. El Vaticano está investigando este caso.

Otro sacerdote en Getafe fue apartado este verano por presuntos abusos cometidos contra un joven, reveló el diario El País.

La diócesis de la localidad emitió un comunicado lamentando “profundamente la situación” y afirmando haber puesto a la orden del denunciante y su familia “los recursos (...) que requieran”.

Según el informe del Defensor del Pueblo, desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España, una cifra que la Iglesia rebaja en su propio reporte a 1.057 “casos registrados”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

El Pincha y la chance de disputar una nueva final el próximo año

El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo

“Estudiantes vota una cosa y Verón dice otra”
Últimas noticias de Opinión

Canje de deuda en diciembre o enero, el plan “me verás volver” que negocia Caputo

Otra vez aulas cerradas por el exceso de feriados

Presos que manejan bandas delictivas desde los calabozos

Recursos, poder y conflictos
Información General
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Aprehenden a dos menores tras el hurto de un auto en Melchor Romero
Feroz entradera a una jubilada que sufrió lo peor de la inseguridad en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con la psiquiatra asesinada en City Bell
Espectáculos
Murió Ornella Vanoni, la legendaria cantante italiana, a los 91 años
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
Deportes
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: se corre después de la medianoche, ¿dónde verlo?
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla