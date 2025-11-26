River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central

El escándalo tras el título "de escritorio" a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 sigue generando revuelo en el fútbol argentino. A la postura inicial de Estudiantes —que en su comunicado negó cualquier votación formal— ahora se suma River y antes lo había hecho indirectamente Independiente.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River y representante ante la AFA, le respondió a un miembro de la oposición que quiso saber "por qué el club había votado a favor" de la decisión de darle el título a Ángel Di María y compañía.

En su explicación, el dirigente "millonario" aclaró que River no votó nada porque no hubo una votación formal, un testimonio que no tiene nada que ver con la narrativa oficial difundida por la casa madre del fútbol.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, había señalado el domingo pasado: "Yo físicamente no estuve. Estuvo Carlos Montaña en mi lugar y me contó. Hubo varios temas que se hablaron pero no hubo una votación efectiva, no hubo una levantada de mano, solamente fue una sesión común como las tantas que hay en el consejo de la Liga”, expresó.