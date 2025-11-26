Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central

El dirigente del Millo Ignacio Villarroel se sumó a lo que había dicho Néstor Grindetti del Rojo

River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central
26 de Noviembre de 2025 | 14:56

Escuchar esta nota

El escándalo tras el título "de escritorio" a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 sigue generando revuelo en el fútbol argentino. A la postura inicial de Estudiantes —que en su comunicado negó cualquier votación formal— ahora se suma River y antes lo había hecho indirectamente Independiente.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River y representante ante la AFA, le respondió a un miembro de la oposición que quiso saber "por qué el club había votado a favor" de la decisión de darle el título a Ángel Di María y compañía.

En su explicación, el dirigente "millonario" aclaró que River no votó nada porque no hubo una votación formal, un testimonio que no tiene nada que ver con la narrativa oficial difundida por la casa madre del fútbol.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, había señalado el domingo pasado: "Yo físicamente no estuve. Estuvo Carlos Montaña en mi lugar y me contó. Hubo varios temas que se hablaron pero no hubo una votación efectiva, no hubo una levantada de mano, solamente fue una sesión común como las tantas que hay en el consejo de la Liga”, expresó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Coletazos del pasillo: la financiera de Vallejos y el "PDFgate" acorralan a Chiqui Tapia
Policiales
Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera en Tucumán
La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
La Ciudad
Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
26/11/2025 | UN DÍA MÁS.- El fútbol argentino en llamas, con La Plata en el centro de la escena
Arrancaron las jornadas interdisciplinarias en La Plata para fortalecer la atención primaria de la salud
Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente
Espectáculos
Sorprendente revelación de la familia de Bruce Willis: donará su cerebro a la ciencia
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar en Telefe
Política y Economía
Expectativa en el Concejo por una  nueva reunión para debatir el COU
El Gobierno enviaría al Congreso el 9 de diciembre la Reforma Laboral
Presupuesto 2026: Kicillof conseguiría los votos para aprobar el endeudamiento
Milei encabezó la reunión de Gabinete con Adorni en su nueva función y los sucesores de Bullrich y Petri
Pergamino: la producción de pecán surge como alternativa para zonas periurbanas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla