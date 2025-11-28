Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

Juraron los nuevos senadores y la Cámara alta empieza a cambiar su conformación

La única que no lo hizo fue Lorena Villaverde. Karina Milei y Manuel Adorni acompañaron a Patricia Bullrich

Juraron los nuevos senadores y la Cámara alta empieza a cambiar su conformación
28 de Noviembre de 2025 | 13:37

Escuchar esta nota

Los senadores electos para el período 2025-2031 juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre, cuando la Cámara alta verá una reconfiguración que marcará un avance de La Libertad Avanza (LLA) y un retroceso del kirchnerismo.

La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que en uno de los palcos estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes aplaudieron de pie a Patricia Bullrich, quien deja el ministerio de Seguridad para desembarcar en el Senado.

En ese sentido, Bullrich y Villarruel tuvieron su primer cruce sobre el final de la sesión especial debido a que la legisladora formuló un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes legisladores. Por esa razón, pidió la palabra en el cierre del acto, pero Villarruel se la negó. Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefes de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

Tal como se esperaba, juraron 23 de los 24 senadores electos en octubre pasado, ya que la neuquina Lorena Villaverde no lo hizo en medio de una discusión sobre su asunción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Cambia el esquema de subsidios a la luz y el gas en 2026: fuerte impacto en La Plata del nuevo mapa tarifario
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento en el gas

Se cayó la sesión para tratar el endeudamiento pedido por Kicillof

Bullrich anticipó que estudiará la transparencia de AFA y habló de "Chiqui" Tapia: "Veremos qué pasa con él"

La Provincia dio otro paso para convertir en autovía el tramo Mar de Ajó-Pinamar de la Ruta 11
Policiales
Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata
¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
El jardinero, cada vez más complicado: convalidan la detención del acusado de matar a la psiquiatra
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata
Espectáculos
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares
Se casaron Marianela Mirra y José Alperovich: nuevo look para el ex gobernador de Tucumán
Información General
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Deportes
Nuevo reclamo de los empleados de Gimnasia por la falta de pago de salarios
Gimnasia: Piedrahita debió dejar el entrenamiento antes de tiempo
Floja prueba de Colapinto en el Gran Premio de Qatar: se viene la clasificación de la carrera Sprint
Tras larga espera, un "milagro" permitió que Benjamín Domínguez sea habilitado y juegue Europa League
Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla