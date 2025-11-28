Juraron los nuevos senadores y la Cámara alta empieza a cambiar su conformación

Los senadores electos para el período 2025-2031 juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre, cuando la Cámara alta verá una reconfiguración que marcará un avance de La Libertad Avanza (LLA) y un retroceso del kirchnerismo.

La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que en uno de los palcos estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes aplaudieron de pie a Patricia Bullrich, quien deja el ministerio de Seguridad para desembarcar en el Senado.

En ese sentido, Bullrich y Villarruel tuvieron su primer cruce sobre el final de la sesión especial debido a que la legisladora formuló un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes legisladores. Por esa razón, pidió la palabra en el cierre del acto, pero Villarruel se la negó. Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefes de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

Tal como se esperaba, juraron 23 de los 24 senadores electos en octubre pasado, ya que la neuquina Lorena Villaverde no lo hizo en medio de una discusión sobre su asunción.