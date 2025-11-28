Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Desesperado reclamo por calles intransitables en un barrio de La Plata

Desesperado reclamo por calles intransitables en un barrio de La Plata
28 de Noviembre de 2025 | 12:17

Escuchar esta nota

Un barrio de la localidad platense de San Carlos formuló un desesperado reclamo por calles en mal estado. Los vecinos damnificados, que se encuentran en una instancia de visibilización del problema y de planteos oficiales, sostuvieron que las arterias son intransitables y el deterioro es progresivo. 

El punto crítico abarca desde 35 a 37 y de 140 a 143. En este radio, las calzadas vehiculares se encuentran repletas de pozos que complican a diario no sólo a los automovilistas sino también a ciclistas y motociclistas. En los días de lluvia, los desniveles y pozos quedan repletos de agua y perduran así por largo tiempo.  

Según sostienen, este panorama atenta contra la calidad de vida de un barrio en donde "al menos la mayoría aquí somos residentes y pagamos los impuestos religiosamente". 

Pero además estas calles no cuentan con desagües adecuados ni banquinas. Por ende, es un gran inconveniente para las familias y sus rutinas como salir a hacer mandados o llevar a los hijos al colegio. 

En este contexto, se realizó días atrás en el barrio una juntada de firmas y una nota para pedir ante la Municipalidad de La Plata al menos por una mejora provisoria que permita el desplazamiento por el barrio. Más allá de la iniciativa vecinal, los vecinos exigen el arreglo de estas vías de comunicación con las distintas avenidas de la zona. 

Al respecto, aseguraron que realizaron reclamos ante la Delegación Comunal de San Carlos. Hasta el momento las respuestas fueron nulas y por ese motivo se lanzaron redoblar esfuerzos para visibilizar la problemática y pedir soluciones urgentes. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Cambia el esquema de subsidios a la luz y el gas en 2026: fuerte impacto en La Plata del nuevo mapa tarifario
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO VIRAL.- ¡No dejen de aplaudir! Pasillo y emoción por un docente de La Plata que se jubiló

¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

VIDEO.- Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: “Me tiembla el corazón de alegría”
Espectáculos
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares
Se casaron Marianela Mirra y José Alperovich: nuevo look para el ex gobernador de Tucumán
Información General
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Policiales
¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
El jardinero, cada vez más complicado: convalidan la detención del acusado de matar a la psiquiatra
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Deportes
Gimnasia: Piedrahita debió dejar el entrenamiento antes de tiempo
Floja prueba de Colapinto en el Gran Premio de Qatar: se viene la clasificación de la carrera Sprint
Tras larga espera, un "milagro" permitió que Benjamín Domínguez sea habilitado y juegue Europa League
Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa
Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla