Desesperado reclamo por calles intransitables en un barrio de La Plata

Un barrio de la localidad platense de San Carlos formuló un desesperado reclamo por calles en mal estado. Los vecinos damnificados, que se encuentran en una instancia de visibilización del problema y de planteos oficiales, sostuvieron que las arterias son intransitables y el deterioro es progresivo.

El punto crítico abarca desde 35 a 37 y de 140 a 143. En este radio, las calzadas vehiculares se encuentran repletas de pozos que complican a diario no sólo a los automovilistas sino también a ciclistas y motociclistas. En los días de lluvia, los desniveles y pozos quedan repletos de agua y perduran así por largo tiempo.

Según sostienen, este panorama atenta contra la calidad de vida de un barrio en donde "al menos la mayoría aquí somos residentes y pagamos los impuestos religiosamente".

Pero además estas calles no cuentan con desagües adecuados ni banquinas. Por ende, es un gran inconveniente para las familias y sus rutinas como salir a hacer mandados o llevar a los hijos al colegio.

En este contexto, se realizó días atrás en el barrio una juntada de firmas y una nota para pedir ante la Municipalidad de La Plata al menos por una mejora provisoria que permita el desplazamiento por el barrio. Más allá de la iniciativa vecinal, los vecinos exigen el arreglo de estas vías de comunicación con las distintas avenidas de la zona.

Al respecto, aseguraron que realizaron reclamos ante la Delegación Comunal de San Carlos. Hasta el momento las respuestas fueron nulas y por ese motivo se lanzaron redoblar esfuerzos para visibilizar la problemática y pedir soluciones urgentes.