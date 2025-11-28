Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Gimnasia: Piedrahita debió dejar el entrenamiento antes de tiempo

El Lobo entrenó pensando en el partido del lunes frente a Barracas

Gimnasia: Piedrahita debió dejar el entrenamiento antes de tiempo
28 de Noviembre de 2025 | 12:28

Escuchar esta nota

La salida anticipada del delantero colombiano Alejandro Piedrahita fue lo más saliente de la práctica que Gimnasia realizó esta mañana de cara al partido del próximo lunes frente a Barracas, por los cuartos de final del torneo Clausura.

El atacante debió dejar antes de tiempo el entrenamiento y en su lugar ingresó el juvenil Jeremías Merlo.

Por precaución el director técnico de Gimnasia, Fernando Zaniratto, prefirió resguardar al futbolista, pensando tal vez en el ensayo de mañana, ya más cerca del trascendental encuentro del lunes.

Piedrahita arrastra una molestia muscular que lo marginó del partido frente a Platense pero que le permitió estar en el triunfo ante Unión.

