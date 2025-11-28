Para afuera, distante y cara, el alerta sobre el avance urbano sin control en La Plata: el plano de clasificación de zonas

“Esto es hermoso, pero hasta que viene el invierno y tenés que calefaccionar tu casa”. El dato, planteado ante un interlocutor impactado por la mañana diáfana en Parque Sicardi, viene con otro: “Llevar a mis hijas al colegio, que está en El Mondongo, me demanda 45 minutos de ida y otros tantos de vuelta”. El hombre (de mediana edad y comerciante), encarna un proyecto que empezó con una búsqueda de desarrollo familiar, en paz y con verde, hace más de una década. La parte de las penurias, por la sola presencia de la electricidad como servicio público y sólo una avenida para conectar el centro de la Ciudad desde un área que en dos décadas pasó de algunos miles a decenas de miles de vecinos, podrían representar en pocas líneas y una idea -la de calidad de vida- la advertencia que realizan especialistas en desarrollo urbano sobre el avance de la Ciudad como una marcha que devora extensiones de su horizonte abierto hacia la pampa.

La búsqueda de opciones no solo se plantea en términos de gusto. También, en los costos de la tierra y con eso, de lo que puede aparecer como letra chica o engaño: hacia las afueras, los lotes son más accesibles, pero en términos fiscales hasta pueden carecer de los papeles necesarios para poder escriturar luego la vivienda familiar. Eso sí, coinciden los especialistas, el escenario de los hechos consumados sin planificación a la vista pone a la Ciudad en el umbral de los costos altos de la extensión de servicios y obras de infraestructura.

Ante el cuadro regional, la arquitecta María Julia Rocca, especialista en Ciencias del Territorio, profesora titular de la cátedra de Teorías Territoriales y Planificación Territorial de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, explicó que “cuando hablamos de modelos de ciudad hacemos referencia a dos casos extremos. El de la ciudad compacta y el modelo extensivo, pensado para el auto. Una ciudad como puede ser La Plata y la micro región, con Berisso y Ensenada, tiene el compacto, que va creciendo acotadamente en los bordes y el otro, el disperso, con bajas densidades. En unos casos, dejando tierra vacante. En otro, dejando islas en tierra rural”. Según apuntó la investigadora, en la Región “la organización surge del continuo de las direcciones que tiene el casco fundacional, que fue creado como un modelo compacto. Luego se empezó a desbordar y dejando tierra vacante. Eso es un problema”, avisó.

Rocca, también directora del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, y del Observatorio Ciudad y Territorio de la Facultad, se apoya en datos. Según apuntó, en la Facultad midieron cuánto se incrementó la Ciudad en lo que va del Siglo XXI: “La organización se expandió un 30 por ciento con respecto al siglo pasado, unas 26 mil hectáreas”.

También de esa Facultad, el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT) reunió datos según los cuales, en una década (2006-2016), el Gran La Plata creció 33,84 kilómetros cuadrados la ocupación urbana.

El Casco llega a los 25 kilómetros cuadrados. De ese total, el 97 por ciento pertenece al sector residencial y un tercio de eso, corresponde a barrios cerrados.

La presión urbana genera desplazamientos en el cordón hortícola, hacia los bordes o directamente fuera del distrito.

El exdecano de esa Facultad y especialista en urbanismo, Tomás “Wimpy” García, analizó que “una foto aérea actual, expresa con la crudeza de una radiografía biológica, las enfermedades de nuestra sociedad, ya que su crecimiento periférico, con una extensión horizontal absurda, ha desdibujado su estructura urbana original”.

En ese sentido, graficó que ya no hay más avenidas cada 6 cuadras, parques o plazas en el cruce de avenidas o diagonales, hay menos árboles en sus calles y “se nota una alarmante ausencia de espacios públicos como condensador e integrador social”.

En suma, para el destacado arquitecto “hemos abandonado los derechos constitucionales y predomina la marginación y la injusticia social como base económica, expresando claramente la contradicción centro-periferia, individuo-sociedad”.

Así, planteó una situación de “expulsión” de muchos ciudadanos y de sus familias. Algunos, con más herramientas: “Hay quienes, con posibilidades económicas de elegir, buscan un lugar con más presencia verde, en búsqueda de una concepción de ‘calidad de vida’. Otros están condenados a radicarse en villas miserias, zonas inundables sin servicios esenciales para la salud”. Entre esos, señaló las cloacas, el agua potable, la estructura urbana y plazas. A la vez, quedaron “condenados a mayores costos de transporte público o privado, siempre deficitario y de energía (gas en garrafa, varias veces más caro que gas natural)”, destacó.

IMPOSIBLE LLEGAR CON SERVICIOS

Esta expansión horizontal de la ciudad, hace de imposible solución para cualquier concepción política, ya que se desarrolla un “déficit exponencial” en estructura e infraestructura de servicios.

Con eso, viene algo más grave para García: “Resulta imposible, con recursos públicos, llegar con electricidad, agua corriente, cloacas, gas natural, asfalto, servicios de educación y salud, transporte público, cable TV, telefonía y los modernos servicios informáticos, a una ciudad que crece exponencialmente en cuatro direcciones”, sostuvo.

Aún cuando lleguen las calles y autopistas, habrá que acostumbrarse a convivir más con el auto, en tránsito intenso y congestiones, como ya sucede en megalópolis del mundo, advierten los especialistas.

En esta línea, Gustavo Casco, titular del Colegio de Arquitectos de La Plata, planteó aquí el “efecto de conurbanización de las ciudades y la falta de recursos públicos para afrontar esos movimientos tan importantes y veloces”.

Se trata, sostuvo el dirigente de “adelantarse a lo que ocurre y no emparchar lo que ya ocurrió”.

Entre esos, fenómenos enumeró las tomas de tierras y también “las formas de comercialización”.

Entre los puntos a analizar en adelante, planteó “la necesidad de tierra para vivienda” y la falta de “bancos” de tierra. Todo, opinó, “tiene que ver con la planificación y la política del momento”.

REDEFINIR INDICADORES

Por su parte, “Wimpy” García consideró necesario “densificar” la superficie urbana. Eso es, generar condiciones para que más gente pueda disponer de un espacio que, según esa mirada, parece poco aprovechado. “Resulta imprescindible que se modifiquen los actuales indicadores de la Ordenanza Territorial y Uso del Suelo”, dijo y añadió que debe ser “en pos de permitir una mayor densidad y margen volumétrico (alturas de la edificación) igualándola a los valores del centro de la ciudad (zona C1) para todo el casco urbano, particularmente para las zonas aledañas a la avenida de Circunvalación (zona UR1), existen en esta zona predominantemente de viviendas unifamiliares de planta baja, una muy baja densidad de sólo 150 habitantes por hectárea (como al principio del siglo XX) con toda la infraestructura de servicios, lo que constituye un verdadero absurdo urbano”, dijo y añadió que esos números fueron decrecientes en los últimos años.

“Al permitir una mayor densidad, aumenta considerablemente la oferta y de ese modo bajan los valores de los lotes, posibilitando un desarrollo arquitectónico deseable y mayor accesibilidad económica atendiendo al incremento poblacional y incorporando a vastos sectores, a las virtudes y libertades de la vida urbana”.

La densificación del casco, según García, “alienta a un desarrollo peatonal mayor, y a un uso más masivo de la bicicleta en función de distancias abarcables”, por ejemplo.

Rocca coincidió sobre la distancia entre las densidades normadas y las reales. “El área centro y el casco en su conjunto están subutilizadas, porque son las que tienen mejor proporción entre habitante y espacio verde, con una trama de calles que comunican a todos los puntos de la Ciudad y los servicios de infraestructura. Los mismo con el equipamiento social y las área de recepción de empleo, comercial y administrativo”.

La investigadora graficó que hay áreas comerciales sin edificios de altura, “congeladas desde la época fundacional”. Por caso, mencionó el sector gastronómico de diagonal 74 y el área de 1 a 13, donde abundan los comercios instalados en casas fundacionales. “La edificación en altura está hacia el borde del casco. Entonces, el área centro no se densifica”, dijo.

Ante ese panorama en la Ciudad y su periferia sostuvo que “hay reglamentaciones que definen la necesidad de edificar cuando hay baldíos o aprovechar la potencialidad, tratando de no tener suelo vacante. Hay otras que se promocionan, no en el caso de las áreas centrales, con transferencias de indicadores, en zonas deprimidas o congeladas”.

Hay ejemplos que se pueden mirar. Según citó Rocca está el caso del plan director de San Pablo. “Definió centralidades en relación con redes y corredores comerciales, que se dan en forma equilibrada”. También aportó el caso de Rosario: “Ha desarrollado un sistema de centralidades que de alguna manera descentralizó la presión en el área de la franja litoral”.

El plano

Este es el plano de clasificación de zonas previsto en el nuevo Código de Ordenamiento Territorial de La Plata, que se votará el próximo jueves en el Concejo Deliberante:

Para descargar el archivo haga click aquí