Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

VIDEO VIRAL.- ¡No dejen de aplaudir! Pasillo y emoción en la despedida a un docente de La Plata que se jubiló

28 de Noviembre de 2025 | 12:20

Escuchar esta nota

Cuando los alumnos le hacen un reconocimiento emotivo a un docente es signo de que algo bien hizo en su carrera. Eso ocurrió este viernes en La Plata con el vicedirector del Colegio Fray Mamerto Esquiú de City Bell, que se jubiló y le hicieron un emotivo pasillo para despedirlo.

Se trata de Marcos Bellettini, quien tras una vida dedicada a la docencia se ganó los aplausos, elogios y abrazos no sólo de sus compañeros, sino también de los chicos, que se formaron para brindarle todo el cariño. Tampoco faltaron los carteles y todo terminó con un momento íntimo compartido con sus colegas.

En el video al que accedió EL DIA y acompaña a este nota se puede observar el enorme reconocimiento durante casi 3 minutos que toda la institución educativa de 474 y 14b le brindó a Bellettini en su último día como directivo. La recorrida fue desde una punta a la otra del edificio, y en todo ese camino no hubo más que gestos de agradecimientos a su labor.

"¡Grande profe!" y "Fenómeno Marquitos" se les escucha gritar a los estudiantes, mientras el docente recorre, saluda y, obviamente, se emociona. Es que además sus tres hijos (dos de ellos egresados) concurrieron a esa escuela e incluso su esposa Soledad también trabaja allí como administrativa. Es decir que la emoción se multiplica.

Lo cierto es que todo terminó con la foto de rigor: Bellettini en la puerta del Esquiú con un cartel colgado que decía "Me jubilé". El mejor punto final para su carrera en la docencia.

