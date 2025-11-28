Nuevo reclamo de los empleados de Gimnasia por la falta de pago de salarios

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"
Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"
La situación afecta a cerca de 200 trabajadores
Escuchar esta nota
La crisis que atraviesa Gimnasia y que se refleja en la demora en el pago de salarios de sus empleados tuvo hoy un nuevo capítulo con una protesta para que el club abone los sueldos.
Este escenario alcanza a cerca de 200 trabajadores a quienes les deben el sueldo del mes de octubre y por esa razón este mediodía hubo un reclamo impulsado por la Seccional La Plata de UTEDYC para que la dirigencia se ponga al día con los haberes.
"La situación que se atraviesa es sumamente preocupante, agravada por la acefalia y la falta de previsión", señalaron desde la organización sindical, en clara alusión también a la cuestión dirigencial.
La convocatoria, según indicaron, fue para pedir que el pago de los salarios sea "urgente y necesitamos su inmediata cancelación" y para "hacer valer nuestro derecho a percibir el sueldo por el que trabajamos", agregaron.
