Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Nuevo reclamo de los empleados de Gimnasia por la falta de pago de salarios

La situación afecta a cerca de 200 trabajadores

Nuevo reclamo de los empleados de Gimnasia por la falta de pago de salarios
28 de Noviembre de 2025 | 12:57

Escuchar esta nota

La crisis que atraviesa Gimnasia y que se refleja en la demora en el pago de salarios de sus empleados tuvo hoy un nuevo capítulo con una protesta para que el club abone los sueldos.

Este escenario alcanza a cerca de 200 trabajadores a quienes les deben el sueldo del mes de octubre y por esa razón este mediodía hubo un reclamo impulsado por la Seccional La Plata de UTEDYC para que la dirigencia se ponga al día con los haberes.

"La situación que se atraviesa es sumamente preocupante, agravada por la acefalia y la falta de previsión", señalaron desde la organización sindical, en clara alusión también a la cuestión dirigencial.

La convocatoria, según indicaron, fue para pedir que el pago de los salarios sea "urgente y necesitamos su inmediata cancelación" y para "hacer valer nuestro derecho a percibir el sueldo por el que trabajamos", agregaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Cambia el esquema de subsidios a la luz y el gas en 2026: fuerte impacto en La Plata del nuevo mapa tarifario
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia: Piedrahita debió dejar el entrenamiento antes de tiempo

Floja prueba de Colapinto en el Gran Premio de Qatar: se viene la clasificación de la carrera Sprint

Tras larga espera, un "milagro" permitió que Benjamín Domínguez sea habilitado y juegue Europa League

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa
Política y Economía
Juraron los nuevos senadores y la Cámara alta empieza a cambiar su conformación
El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento en el gas
Se cayó la sesión para tratar el endeudamiento pedido por Kicillof
Bullrich anticipó que estudiará la transparencia de AFA y habló de "Chiqui" Tapia: "Veremos qué pasa con él"
La Provincia dio otro paso para convertir en autovía el tramo Mar de Ajó-Pinamar de la Ruta 11
Espectáculos
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares
Se casaron Marianela Mirra y José Alperovich: nuevo look para el ex gobernador de Tucumán
La Ciudad
28/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Amenaza en facultades de la UNLP, la realidad de Gimnasia y la palabra de Verón
VIDEO VIRAL.- ¡No dejen de aplaudir! Pasillo y emoción por un docente de La Plata que se jubiló
Desesperado reclamo por calles intransitables en un barrio de La Plata
¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas
Policiales
Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata
¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
El jardinero, cada vez más complicado: convalidan la detención del acusado de matar a la psiquiatra
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla