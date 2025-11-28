Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

La Ciudad

VIDEO.- La UNLP rompió el silencio tras la amenaza de masacre: denuncia urgente y operativo "triangular"

En declaraciones televisivas, Gonzalo Albina, vocero de la universidad, anunció que "todo ya esta en manos de la justicia" e intentó llevar calma a alumnos y familiares

28 de Noviembre de 2025 | 13:19

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata salió a detallar cómo actuó ante el correo "anónimo" que provocó alarma y la suspensión de actividades en algunas facultades. En declaraciones televisivas, el vocero de la alta casa de estudios, Gonzalo Albina, explicó que el mensaje llegó “en las primeras horas de la mañana” y fue recibido en Presidencia, el Rectorado y varias oficinas, aunque no alcanzó a las 17 facultades. “El listado de destinatarios parece totalmente azaroso”, señaló.

Albin informó que la primera medida fue realizar la denuncia policial, que ya quedó en manos del Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. En paralelo, la UNLP activó un esquema de prevención que incluyó la triangulación con la Guardia Edilicia, la Policía Bonaerense y la Policía Federal, que se distribuyeron en distintas dependencias. “Hemos tomado todas las medidas precautorias”, remarcó.

LEA TAMBIÉN

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

El vocero confirmó que solo la Facultad de Artes decidió cerrar sus puertas durante la jornada, mientras que el resto de las unidades académicas mantuvo su actividad con refuerzos de seguridad. “La prioridad es llevar tranquilidad a la comunidad universitaria”, afirmó.

Consultado por posibles antecedentes, Albin señaló que en la UNLP no existían registros de hechos similares, aunque reconoció que amenazas con características casi idénticas fueron recibidas en los últimos días por la Universidad de Tres de Febrero, la UCA y la Universidad San Juan Bosco. Todas mencionaban al grupo 764, una red extremista de presencia digital. “Es algo que en Argentina nos resulta sumamente extraño”, admitió.

LEA TAMBIÉN

¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?

Sobre el origen del mensaje, explicó que lo que más llama la atención es que no hay referencias directas a la actividad universitaria. “No sabemos por qué eligieron a las universidades. Pensar que tiene que ver con la época de exámenes nos parece un extremo demasiado grande”, sostuvo, aunque evitó adelantar hipótesis.

Albin destacó la dimensión del impacto: “Nuestra universidad tiene más de 120 mil estudiantes. Muchos vienen del interior, y sus familias se enteran de estas cosas por los medios. Por eso aspiramos a que la Justicia pueda esclarecer rápidamente lo ocurrido”.

¿Qué pasó durante la mañana en la Facultad de Artes?

Mientras las autoridades avanzaban en la investigación de los hechos, cientos de alumnos de Artes debieron evacuar el edificio y tomar sus clases en el corazón verde de 7 y 60, Plaza Rocha. "Estabamos en clase y nos pidieron que desalojemos porque había una amenaza de bomba y nos sacaron a todos", explicó un estudiante a este diario. "Mucho no nos dijeron. Paso todo muy rápido".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli: “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Cambia el esquema de subsidios a la luz y el gas en 2026: fuerte impacto en La Plata del nuevo mapa tarifario
Últimas noticias de La Ciudad

28/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Amenaza en facultades de la UNLP, la realidad de Gimnasia y la palabra de Verón

VIDEO VIRAL.- ¡No dejen de aplaudir! Pasillo y emoción por un docente de La Plata que se jubiló

Desesperado reclamo por calles intransitables en un barrio de La Plata

¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
Deportes
Colapinto terminó último en la qualy para la carrera sprint del GP de Qatar
Nuevo reclamo de los empleados de Gimnasia por la falta de pago de salarios
Gimnasia: Piedrahita debió dejar el entrenamiento antes de tiempo
Tras larga espera, un "milagro" permitió que Benjamín Domínguez sea habilitado y juegue Europa League
Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa
Información General
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Policiales
Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata
¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
El jardinero, cada vez más complicado: convalidan la detención del acusado de matar a la psiquiatra
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata
Espectáculos
VIDEO.- Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: “Me tiembla el corazón de alegría”
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla