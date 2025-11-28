Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de La Plata condenó este viernes a cadena perpetua a Héctor Carrizo (65) al declararlo culpable del femicidio de Romina Videla, quien murió por las quemaduras que sufrió durante el incendio de su casa en la localidad de Melchor Romero, cometido intencionalmente el 27 de marzo de 2020.

El Tribunal sentenció a Carrizo a perpetua por el delito de "homicidio calificado por violencia de género", en sintonía con el pedido formulado por la fiscalía a cargo de Lucas Domsky. Por otro lado, se lo absolvió por prescripción en lo relacionado a la acusación por "amenazas".

Carrizo fue juzgado por la muerte de Romina Videla, cuyo deceso ocurrió a partir de un siniestro registrado en una humilde vivienda situada en 519 entre 184 y 185.

En la investigación, a cargo de la UFI Nº 17 que encabeza María Eugenia Di Lorenzo, se determinó que Carrizo amenazó a Videla, luego retiró de la casa a los seis hijos que convivían con la pareja y finalmente provocó un incendio, que resultó devastador y mortal.

Videla sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su superficie corporal y falleció días después en el hospital Hospital Alejandro Korn de esa localidad platense.

Los allegados a Videla denunciaron que antes del incendio ella ya había sido víctima de episodios previos de violencia de género y que Carrizo mostraba conductas agresivas.

Tras la muerte de la mujer, Carrizo permaneció detenido. Su defensa técnica y particular, liderada por el doctor Juan Di Nardo, reclamó la absolución por falta de pruebas.

En la misma sintonía sus familiares también expresaron públicamente que era inocente. Según plantearon, no hubo elementos objetivos que lo vincularan al hecho. “Fue un accidente”, indicaron.

No obstante, la Justicia se valió de la investigación para definir hoy la condena de prisión perpetua para el femicida.