Desde las 18.30, Boca recibe a Argentinos en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. El árbitro va a ser Fernando Echenique y va a tener la televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El Xeneize, uno de los principales candidatos al título, quiere seguir haciéndose fuerte ante su gente frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que llegó a la final de la Copa Argentina.

Sin dudas, la ilusión es grande en el Boca dirigido por Claudio Úbeda, luego de haberse metido entre los ocho mejores del Clausura. El Xeneize acumula cinco victorias en fila y además encontró un equipo de memoria, luego de un año irregular. Sin embargo, sabe que hoy no la va a tener fácil ante un rival al que no le pudo ganar en los dos enfrentamientos que disputaron en el 2025. La eliminación de Rosario Central y River, le pusieron el traje de candidato al club de La Ribera, que volverá a definir una serie en La Bombonera.

Más allá de algunas especulaciones, Claudio Úbeda va a repetir el mismo equipo que eliminó a Talleres el fin de semana pasado. Si bien evaluó la posibilidad de agregar un mediocampista, va a mantener al doble nueve compuesto por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Lo mismo va a suceder con Carlos Palacios, quien levantó su nivel ante la “T” y va seguir teniendo su lugar en el mediocampo.

LEA TAMBIÉN El Xeneize lidera el historial y los mano a mano

Lo único que puede llegar a rotar el Sifón es el esquema táctico, ya que va alternar entre un 4-4-2 y un 4-3-3, volcando a Merentiel como una especie de punta. Por su parte y pese a tener recuperado a Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Leandro Paredes van a seguir formando el doble cinco en el mediocampo. Por su parte y más allá de tener el alta, Alan Velasco no va a concentrar y lo llevarán de a poco, tras sufrir una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Enfrente llega un Argentinos afilado, luego de eliminar a Vélez en el José Amalfitani. El Bicho enderezó el rumbo luego de perder la final de la Copa Argentina y a pura efectividad, llegó a meterse en esta instancia gracias a las buenas actuaciones de Hernán López Muñoz, quien convirtió un gran doblete ante el Fortín. Pese a que no terminó bien posicionado en la Zona A y que deberá definir de visitante, el elenco de La Paternal se convirtió en uno de los elencos más duro de los playoffs y está dispuesto a dar el golpe en La Boca esta tarde.

En lo que respecta al equipo, sufrió una impensada baja en la semana, Nicolás Diez repetirá el mismo once que eliminó al elenco de Guillermo Barros Schelotto. Más allá que Gonzalo Siri arrastra una molestia en la cadera, finalmente va a ser de la partida en La Bombonera, más allá de que el DT evaluó la chance de poner como titular al juvenil, Agustín Mangiaut.