Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca Juniors vs Argentinos Juniors, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV

Boca Juniors vs Argentinos Juniors, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV
30 de Noviembre de 2025 | 14:49

Desde las 18.30, Boca recibe a Argentinos en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. El árbitro va a ser Fernando Echenique y va a tener la televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El Xeneize, uno de los principales candidatos al título, quiere seguir haciéndose fuerte ante su gente frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que llegó a la final de la Copa Argentina.

Sin dudas, la ilusión es grande en el Boca dirigido por Claudio Úbeda, luego de haberse metido entre los ocho mejores del Clausura. El Xeneize acumula cinco victorias en fila y además encontró un equipo de memoria, luego de un año irregular. Sin embargo, sabe que hoy no la va a tener fácil ante un rival al que no le pudo ganar en los dos enfrentamientos que disputaron en el 2025. La eliminación de Rosario Central y River, le pusieron el traje de candidato al club de La Ribera, que volverá a definir una serie en La Bombonera.

Más allá de algunas especulaciones, Claudio Úbeda va a repetir el mismo equipo que eliminó a Talleres el fin de semana pasado. Si bien evaluó la posibilidad de agregar un mediocampista, va a mantener al doble nueve compuesto por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Lo mismo va a suceder con Carlos Palacios, quien levantó su nivel ante la “T” y va seguir teniendo su lugar en el mediocampo.

LEA TAMBIÉN

El Xeneize lidera el historial y los mano a mano

Lo único que puede llegar a rotar el Sifón es el esquema táctico, ya que va alternar entre un 4-4-2 y un 4-3-3, volcando a Merentiel como una especie de punta. Por su parte y pese a tener recuperado a Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Leandro Paredes van a seguir formando el doble cinco en el mediocampo. Por su parte y más allá de tener el alta, Alan Velasco no va a concentrar y lo llevarán de a poco, tras sufrir una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Enfrente llega un Argentinos afilado, luego de eliminar a Vélez en el José Amalfitani. El Bicho enderezó el rumbo luego de perder la final de la Copa Argentina y a pura efectividad, llegó a meterse en esta instancia gracias a las buenas actuaciones de Hernán López Muñoz, quien convirtió un gran doblete ante el Fortín. Pese a que no terminó bien posicionado en la Zona A y que deberá definir de visitante, el elenco de La Paternal se convirtió en uno de los elencos más duro de los playoffs y está dispuesto a dar el golpe en La Boca esta tarde.

En lo que respecta al equipo, sufrió una impensada baja en la semana, Nicolás Diez repetirá el mismo once que eliminó al elenco de Guillermo Barros Schelotto. Más allá que Gonzalo Siri arrastra una molestia en la cadera, finalmente va a ser de la partida en La Bombonera, más allá de que el DT evaluó la chance de poner como titular al juvenil, Agustín Mangiaut.

LEA TAMBIÉN

Las obras en La Bombonera que iniciarán a fin de año
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Muerte sobre el escenario en un bar
Últimas noticias de Deportes

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico en semis?

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
Espectáculos
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
La Ciudad
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
Política y Economía
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana
Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS
Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Policiales
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla