Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia
Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos
Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Qué leen los platenses: de Villa Elisa hasta el casco urbano
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde las 18.30, Boca recibe a Argentinos en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. El árbitro va a ser Fernando Echenique y va a tener la televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El Xeneize, uno de los principales candidatos al título, quiere seguir haciéndose fuerte ante su gente frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que llegó a la final de la Copa Argentina.
Sin dudas, la ilusión es grande en el Boca dirigido por Claudio Úbeda, luego de haberse metido entre los ocho mejores del Clausura. El Xeneize acumula cinco victorias en fila y además encontró un equipo de memoria, luego de un año irregular. Sin embargo, sabe que hoy no la va a tener fácil ante un rival al que no le pudo ganar en los dos enfrentamientos que disputaron en el 2025. La eliminación de Rosario Central y River, le pusieron el traje de candidato al club de La Ribera, que volverá a definir una serie en La Bombonera.
Más allá de algunas especulaciones, Claudio Úbeda va a repetir el mismo equipo que eliminó a Talleres el fin de semana pasado. Si bien evaluó la posibilidad de agregar un mediocampista, va a mantener al doble nueve compuesto por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Lo mismo va a suceder con Carlos Palacios, quien levantó su nivel ante la “T” y va seguir teniendo su lugar en el mediocampo.
LEA TAMBIÉN
El Xeneize lidera el historial y los mano a mano
Lo único que puede llegar a rotar el Sifón es el esquema táctico, ya que va alternar entre un 4-4-2 y un 4-3-3, volcando a Merentiel como una especie de punta. Por su parte y pese a tener recuperado a Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Leandro Paredes van a seguir formando el doble cinco en el mediocampo. Por su parte y más allá de tener el alta, Alan Velasco no va a concentrar y lo llevarán de a poco, tras sufrir una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.
Enfrente llega un Argentinos afilado, luego de eliminar a Vélez en el José Amalfitani. El Bicho enderezó el rumbo luego de perder la final de la Copa Argentina y a pura efectividad, llegó a meterse en esta instancia gracias a las buenas actuaciones de Hernán López Muñoz, quien convirtió un gran doblete ante el Fortín. Pese a que no terminó bien posicionado en la Zona A y que deberá definir de visitante, el elenco de La Paternal se convirtió en uno de los elencos más duro de los playoffs y está dispuesto a dar el golpe en La Boca esta tarde.
En lo que respecta al equipo, sufrió una impensada baja en la semana, Nicolás Diez repetirá el mismo once que eliminó al elenco de Guillermo Barros Schelotto. Más allá que Gonzalo Siri arrastra una molestia en la cadera, finalmente va a ser de la partida en La Bombonera, más allá de que el DT evaluó la chance de poner como titular al juvenil, Agustín Mangiaut.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí