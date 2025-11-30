Lo buscaban y apareció muerto con una máscara

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
La obra de Giaconda Belli que encarna la memoria y la rebelión
Zamora arma un bloque propio en el Senado y se aleja del kirchnerismo
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Efe Saravoğlu, un joven turco de 24 años que llevaba un mes desaparecido, fue encontrado sin vida al costado de la Ruta 3 -a la altura del kilómetro 82,5-, en el partido bonaerense de Cañuelas, con una máscara de Spiderman.
La comisaría primera de Cañuelas halló el cuerpo boca abajo, vestido con un buzo negro, un jeanazul, zapatillas y una máscara roja del “hombre araña”, aunque en principio “no era identificable” debido al estado en el que se encontraba, según informaron fuentes policiales.
Saravoğlu era buscado desde el 27 de octubre, luego de que el consulado turco presentara la denuncia de desaparición ante la Policía de la Ciudad.
En la investigación participaban el SIFEBU, el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA y el propio consulado.
La causa por la desaparición estaba en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo del fiscal Rechini.
Un dato inquietante surgió de la investigación: el 27 de octubre fue la última vez que el celular de Efe registró actividad en CABA, después de que un amigo suyo, también turco y residente en Palermo, lo pasara a buscar en un Peugeot 207. El celular de Kent reportó actividad en Cañuelas al día siguiente, lugar donde lo acaban de encontrar fallecido.
LE PUEDE INTERESAR
Saquean en Tolosa un local de reparación de celulares y venta de accesorios
LE PUEDE INTERESAR
Con una inauguración, la Unidad Nº 9 de La Plata celebró su 65 aniversario
Se investigan las circunstancias y no se descarta ninguna hipótesis.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí