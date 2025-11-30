Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Horror en Cañuelas

Lo buscaban y apareció muerto con una máscara

30 de Noviembre de 2025 | 05:14
Efe Saravoğlu, un joven turco de 24 años que llevaba un mes desaparecido, fue encontrado sin vida al costado de la Ruta 3 -a la altura del kilómetro 82,5-, en el partido bonaerense de Cañuelas, con una máscara de Spiderman.

La comisaría primera de Cañuelas halló el cuerpo boca abajo, vestido con un buzo negro, un jeanazul, zapatillas y una máscara roja del “hombre araña”, aunque en principio “no era identificable” debido al estado en el que se encontraba, según informaron fuentes policiales.

Saravoğlu era buscado desde el 27 de octubre, luego de que el consulado turco presentara la denuncia de desaparición ante la Policía de la Ciudad.

En la investigación participaban el SIFEBU, el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA y el propio consulado.

La causa por la desaparición estaba en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo del fiscal Rechini.

Un dato inquietante surgió de la investigación: el 27 de octubre fue la última vez que el celular de Efe registró actividad en CABA, después de que un amigo suyo, también turco y residente en Palermo, lo pasara a buscar en un Peugeot 207. El celular de Kent reportó actividad en Cañuelas al día siguiente, lugar donde lo acaban de encontrar fallecido.

Se investigan las circunstancias y no se descarta ninguna hipótesis.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

