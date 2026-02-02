Choque, fuga y venganza en La Plata: rayó el auto del vecino que la embistió y denunciaron agresiones

Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Un incidente de tránsito menor en la zona de calle 27 y 66 derivó este lunes en una disputa entre vecinos. El caso, que comenzó con un choque y una posterior fuga, sumó un nuevo capítulo de vandalismo, insultos y hasta una denuncia por agresión física contra una mujer de 70 años.
La secuencia se inició en horas de la mañana, cuando una mujer, de 70 años, denunció un choque contra el vehículo de su hija de 32 años. El rodado afectado, un Toyota Etios blanco, se encontraba estacionado y sin ocupantes al momento del golpe. Según la mujer, el responsable del choque se dio a la fuga de inmediato sin aportar sus datos.
Horas después, el caso tomó un giro inesperado. El propietario de una camioneta Hyundai Santa Fe azul, se presentó ante las autoridades. El hombre admitió que colisionó al Toyota de forma accidental, pero denunció un feroz ataque en su domicilio particular por parte de las damnificadas.
De acuerdo al testimonio del conductor que originó el siniestro, la dueña del Etios, su madre y un grupo de amigas lo increparon frente a su vivienda. En medio de la acalorada discusión, la dueña del auto damnificado utilizó un objeto punzante para vandalizar la camioneta del vecino. La mujer rayó la puerta del conductor con un insulto de gran tamaño.
La escalada de tensión no terminó allí. La denunciante radicó una nueva acusación contra el dueño de la camioneta por una presunta agresión física durante el altercado. Según el relato de la jubilada, el hombre la tomó con fuerza de los brazos y la empujó contra uno de los vehículos involucrados.
La causa cuenta con la intervención de las UFIJ Nº 09 y Nº 17, además del Juzgado de Garantías Nº 04. El hecho quedó caratulado bajo el delito de "Daño", aunque no se descartan nuevas imputaciones por las agresiones denunciadas por ambas partes.
