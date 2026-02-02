Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Policiales

Choque, fuga y venganza en La Plata: rayó el auto del vecino que la embistió y denunciaron agresiones

Choque, fuga y venganza en La Plata: rayó el auto del vecino que la embistió y denunciaron agresiones
2 de Febrero de 2026 | 16:50

Escuchar esta nota

Un incidente de tránsito menor en la zona de calle 27 y 66 derivó este lunes en una disputa entre vecinos. El caso, que comenzó con un choque y una posterior fuga, sumó un nuevo capítulo de vandalismo, insultos y hasta una denuncia por agresión física contra una mujer de 70 años.

La secuencia se inició en horas de la mañana, cuando una mujer, de 70 años, denunció un choque contra el vehículo de su hija de 32 años. El rodado afectado, un Toyota Etios blanco, se encontraba estacionado y sin ocupantes al momento del golpe. Según la mujer, el responsable del choque se dio a la fuga de inmediato sin aportar sus datos.

Horas después, el caso tomó un giro inesperado. El propietario de una camioneta Hyundai Santa Fe azul, se presentó ante las autoridades. El hombre admitió que colisionó al Toyota de forma accidental, pero denunció un feroz ataque en su domicilio particular por parte de las damnificadas.

De acuerdo al testimonio del conductor que originó el siniestro, la dueña del Etios, su madre y un grupo de amigas lo increparon frente a su vivienda. En medio de la acalorada discusión, la dueña del auto damnificado utilizó un objeto punzante para vandalizar la camioneta del vecino. La mujer rayó la puerta del conductor con un insulto de gran tamaño.

La escalada de tensión no terminó allí. La denunciante radicó una nueva acusación contra el dueño de la camioneta por una presunta agresión física durante el altercado. Según el relato de la jubilada, el hombre la tomó con fuerza de los brazos y la empujó contra uno de los vehículos involucrados.

La causa cuenta con la intervención de las UFIJ Nº 09 y Nº 17, además del Juzgado de Garantías Nº 04. El hecho quedó caratulado bajo el delito de "Daño", aunque no se descartan nuevas imputaciones por las agresiones denunciadas por ambas partes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi en el Bosque: formaciones confirmadas, hora y TV

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi en el Bosque: formaciones confirmadas, hora y TV

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Últimas noticias de Policiales

Tensión en un barrio de La Plata: incendio arrasó con un campo

En La Plata, la causa por la muerte de Lito Costilla, cerca de cerrarse por un juicio abreviado

Un camión recolector en La Plata le amputó dos dedos del pie a una trabajadora en medio de la jornada

Viajaba desde La Plata y murió tras descompensarse en la frontera con Paraguay
La Ciudad
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Confirman un paro de trenes para esta semana que afectará a La Plata: cuándo será
Desde diciembre reclaman por un poste que "pende de un árbol" en City Bell
Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Información General
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
Deportes
Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi en el Bosque: formaciones confirmadas, hora y TV
VIDEO. Gimnasia presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026
Gimnasia confirmó por qué no juega Nacho Fernández: ¿qué es la bursitis infecciosa?
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Boca y el sabor del reencuentro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla