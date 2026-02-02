Persecución, choque y muerte a metros de Parque Pereyra: hay un detenido

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

2 de Febrero de 2026 | 18:05

Una persecución policial tuvo un final fatal el sábado por la tarde en Florencio Varela, en una zona cercana al Parque Pereyra Iraola. Dos jóvenes que se desplazaban en un automóvil intentaron escapar de un control tras un presunto intento de robo, protagonizaron un violento choque y terminaron cayendo a un zanjón. Como consecuencia del hecho, uno de ellos perdió la vida y el otro fue detenido.

El episodio se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas advirtieron la presencia de un Fiat 147 en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles 1149 y 1136 A. Al intentar identificar a los ocupantes del vehículo, estos aceleraron y emprendieron la huida, lo que dio origen a un operativo que se extendió por distintos sectores del distrito.

Con el avance de la persecución, se sumaron varios móviles policiales. Durante la fuga, el auto impactó contra un patrullero en la zona del barrio Pepsi, aunque el conductor continuó circulando a alta velocidad pese a los daños.

El recorrido terminó en la Rotonda de Alpargatas, donde el automovilista perdió el control del rodado. El vehículo se despistó, desbarrancó y cayó en un zanjón. Producto del impacto, el acompañante salió despedido y quedó tendido a un costado del camino con heridas de extrema gravedad.

Personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento del joven, identificado como C.A.E., de 25 años, quien contaba con antecedentes penales. El conductor, M.E., también de 25, intentó huir a pie tras el accidente, pero fue reducido a pocos metros por la policía.

El detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Mi Pueblo y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 2 de Florencio Varela, que busca reconstruir en detalle la secuencia de la persecución y determinar responsabilidades en el trágico desenlace.

 

