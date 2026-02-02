Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Deportes

Estudiantes vs Defensa y Justicia, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y cómo verlo online

Luego del buen arranque, el Pincha se mide ante un complicado rival y en un reducto que siempre le es difícil

Cristian Medina se quedará en Estudiantes y esta noche será clave en el mediocampo albirrojo

2 de Febrero de 2026 | 00:40

Desde las 19:45, Estudiantes visita a Defensa y Justicia en la continuidad de la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El Pincha quiere seguir con su andar dulce luego de la victoria ante Boca ante un rival complicado y en un estadio que le es muy difícil históricamente. El encuentro tendrá a Ariel Penel como árbitro principal y Fernando Espinoza en el VAR, mientras que la televisación estará a cargo de TNT Sports y la transmisión, de La Supertransmi de La Redonda.

Probables formaciones de Estudiantes vs Defensa y Justicia:

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Nuñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Adolfo Gaich y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Hora: 17:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

La previa ante el Halcón

El Pincha llega en un buen momento en cuánto al funcionamiento y los resultados. A pesar de las bajas de Ascacibar y Cetré, el equipo se mantuvo en el mismo nivel y sacó la chapa de campeón ante Boca, con un triunfo de principio a fin. Sin embargo, hoy va a tener una parada complicada ante un equipo que también comenzó bien el año y que de local es fuerte.

Para este duelo, dos serán los cambios que va a realizar Eduardo Domínguez, con el fin de equilibrar el cansancio luego de la primera seguidilla que tuvo el equipo. En primer lugar, Gabriel Neves vuelve al mediocampo en lugar de Ezequiel Piovi, quien más allá de haber jugado bien ante el Xeneize, terminó muy cansado y va a ser resguardado. Mientras que en la delantera, Adolfo Gaich -que tednrá su debiut- va a reemplazar a Guido Carrillo, quien también va a ser preservado y va a ser alternativa para el segundo tiempo. Después, va a jugar la base del equipo que lo hizo el pasado miércoles en UNO.

Después y más allá de la enorme cantidad de minutos disputados en los primeros tres partidos del año, Meza y Benedetti van a seguir siendo titulares. A Mancuso, el Barba lo quiere ir llevando de a poco, ya que hace unos días se sumó al plantel. Y sabe que a la larga, se puede convertir en un jugador muy importante ya que se puede desempeñan por ambas bandas.

Domínguez quedó conforme con los primeros encuentros que disputó el Pincha, donde sacó resultados positivos. Sin embargo, sabe que los próximos meses serán intensos, por lo que en algún momento, deberá empezar con la rotación. Sobre todo, cuando en abril comience la Copa Libertadores. POr eso descansaría Guido Carrillo para el debut de Adolfo Gaich.

 

El último triunfo de Estudiantes ante Defensa en Varela, fue en 1-0 en 2015 con gol de Carrillo

 

Pero no dejará de lado el torneo, ya que quiere estar bien posicionado en la Tabla Anual para la clasificación a las competencias internacionales. Para febrero y marzo, donde se jugará gran parte de la fase inicial del campeonato, el objetivo de Estudiantes será sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

En lo que respecta a los refuerzos, Brian Aguirre va concentrar por primera vez y va a ser opción de recambio para el segundo tiempo. El delantero, proveniente de Boca, está a disposición del cuerpo técnico ya que viene con rodaje. También concentraron Tomás Palacios Tiago Palacios. Quien se qudó afuera es Valente Pierani.

Enfrente llega un rival que comenzó bien el año y que quiere ser protagonista del campeonato. Con Mariano Soso en el banco, el Halcón sabe que su 2025 no fue bueno, por lo que intentará en este año cambiar su imagen. Y hasta el momento, el comienzo fue positivo ya que empató con Aldosivi y derrotó a Deportivo Riestra. Y en su primera presentación como local del 2026, quiere también seguir por la senda del triunfo. En lo que respecta al equipo, la idea del entrenador es repetir el mismo once que venció al Malevo por la segunda fecha.

UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

El Norberto Tomaghello es uno de los estadios que más lo complica a Estudiantes, ya que la mayoría de las veces que jugó allí ante el Halcón, no le fue bien. En total, fueron siete los encuentros que disputó el Pincha allí, donde solo ganó una vez, empató en dos ocasiones y perdió las otras cuatro restantes. La única vez que se fue con una sonrisa fue el 8 de junio por la Liga Profesional 2015, donde gracias al gol de Guido Carrillo, se llevó la victoria por 1-0.

Después fue empate 1-1 por la Superliga 2018/19, y triunfos de Defensa por 2-1 en la Copa Maradona 2020 y la Liga Profesional 2021. Después, en la Liga Profesional 2023 empataron 1-1, mientras que el conjunto de Florencio Varela se quedó con las victorias en la Copa de la Liga 2024 (1-0) y en la Liga Profesional 2025 (1-0).

LEA TAMBIÉN

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

 

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
La Ciudad
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Confirman un paro de trenes para esta semana que afectará a La Plata: cuándo será
Desde diciembre reclaman por un poste que "pende de un árbol" en City Bell
Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Policiales
Tensión en un barrio de La Plata: incendio arrasó con un campo
Choque, fuga y venganza en La Plata: rayó el auto del vecino que la embistió y denunciaron agresiones
En La Plata, la causa por la muerte de Lito Costilla, cerca de cerrarse por un juicio abreviado
Un camión recolector en La Plata le amputó dos dedos del pie a una trabajadora en medio de la jornada
Viajaba desde La Plata y murió tras descompensarse en la frontera con Paraguay
Política y Economía
Dictan prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Renunció Marco Lavagna, titular del Indec: quién será su reemplazante
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
Ramallo: el Municipio refuerza operativos en lotes abandonados

