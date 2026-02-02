Todo lo que hay que saber sobre la Fiesta del Tomate Platense: horarios, talleres y shows

Marcelo Torres, de penal, puso el 3 a 1 para asegurar el triunfo de Gimnasia ante Aldosivi
La 21ª Fiesta del Tomate Platense se desarrollará este sábado 7 de febrero, de 10 a 18, en la Estación Experimental de Gorina, ubicada en 501 y 148, con una agenda completa que combinará producción local, talleres, gastronomía, música y actividades para toda la familia.
Desde el inicio de la jornada, el predio contará con feria de productos regionales, muestra de variedades de tomate platense y puestos de venta de alimentos frescos y elaborados, además de food trucks, radio abierta y espacios de intercambio con productores y organismos vinculados al sector hortícola.
Las actividades comenzarán a las 10.30 con el Encuentro de la Red de Facilitadores en Agroecología, mientras que a las 11 se realizará la apertura oficial del evento. A las 12 se pondrá en marcha una clase de cocina en vivo centrada en alimentación sana, a cargo de un grupo de productoras, en paralelo con un taller de huerta agroecológica entre las 12 y las 12.30.
A las 12.30 también habrá una recorrida guiada por la Estación Experimental. Entre las 13 y las 13.45, la radio comunitaria Estación Sur animará juegos y propuestas participativas, mientras que de 13 a 13.30 se desarrollará un taller de compost.
La tarde continuará con una nueva clase de cocina en vivo, de 14 a 15, dedicada a conservas y procesamiento de alimentos, junto con otro taller de huerta agroecológica entre las 14 y las 14.30.
Desde las 15, el cronograma se intensificará con juegos a cargo de Estación Sur hasta las 15.45, recorridas guiadas por la sala procesadora de alimentos y por la Estación Experimental, y un taller de armado de plantines con macetas recicladas y siembra de semillas pensado especialmente para infancias, que se extenderá hasta las 16.
El tramo final de la jornada estará marcado por las propuestas culturales y recreativas. A las 16 comenzará el show musical de Eduardo Di Bittlete, seguido a las 16.40 por la presentación del ballet folklórico Alma Patria. A las 17 será el turno de la banda Poker y, en simultáneo, se realizará una cosecha muestra viva hasta las 17.30.
El cierre llegará entre las 17.40 y las 18 con la actuación del ballet de folklore Salay Juventud Bolivia, dando fin a una edición que vuelve a poner en primer plano al tomate platense y al trabajo de los productores del cordón hortícola de La Plata.
