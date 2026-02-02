Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la antesala de un nuevo vencimiento de deuda, el Tesoro norteamericano le vendió al país activos creados por el propio Fondo
En un nuevo gesto que refuerza el alineamiento político y económico entre Donald Trump y Javier Milei, el Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, aprobó el giro de otros 808 millones de dólares para que la Argentina pueda cumplir con un pago de intereses de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo vencimiento opera en las próximas horas.
El monto a cancelar es de 833 millones de dólares, una cifra muy cercana a la asistencia recibida.
Aunque la operación se concretó la semana pasada, trascendió recién ayer, y consistió en la venta de Derechos Especiales de Giro (DEG) que Estados Unidos realizó a la Argentina para afrontar el compromiso con el organismo multilateral. Los DEG son un activo de reserva internacional creado por el propio FMI.
Según explicaron fuentes oficiales con conocimiento del mecanismo, se trata de una operatoria que se utiliza de manera recurrente desde 2018: el Tesoro argentino necesita adquirir DEG para pagarle al Fondo y el principal vendedor mundial de ese activo es el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Aclararon, además, que no se trató de una nueva activación del swap de monedas bilateral, sino de una compra habitual de DEG para cubrir un vencimiento puntual.
Aunque hasta anoche no estaba confirmado si la operación se canalizó directamente a través del Banco Central o del Tesoro, desde el Gobierno aseguraron que el pago al FMI será cumplido en tiempo y forma.
LE PUEDE INTERESAR
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
LE PUEDE INTERESAR
No hay paro, pero habría demoras en los vuelos
No es la primera vez que Estados Unidos asiste a la Argentina de esta manera en la antesala de un vencimiento con el Fondo. El 10 de octubre del año pasado, el Tesoro norteamericano transfirió 872 millones de dólares con el mismo objetivo, aunque en ese caso la operación sí formó parte del swap de monedas entre ambos países.
Este será el primero de varios compromisos que la Argentina deberá afrontar a lo largo de un año en el que vencen 3.218,6 millones de DEG, equivalentes hoy a unos 4.667 millones de dólares.
El pago se concretará en la previa de la segunda revisión del programa con el FMI por 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025. El Gobierno confía en que la evaluación técnica y su aprobación se realicen durante este mes, lo que habilitaría un desembolso adicional de 1.000 millones de dólares.
La revisión se desarrolla en un contexto en el que la atención está puesta en el programa de acumulación de reservas que el Banco Central encara desde este año.
La propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, reconoció avances iniciales en ese proceso y elogió “el progreso en la acumulación de reservas”.
Sin embargo, la Argentina incumplió en 2025 la meta de reservas internacionales netas. Según datos oficiales, estas cerraron el año en torno a –14.100 millones de dólares, muy por debajo del objetivo revisado de –1.000 millones de dólares, lo que implicó un desvío negativo superior a 13.000 millones de dólares. Ante este escenario, el Gobierno prevé solicitar una dispensa y avanzar en una reformulación de las metas acordadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí