Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

En un nuevo gesto que refuerza el alineamiento político y económico entre Donald Trump y Javier Milei, el Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, aprobó el giro de otros 808 millones de dólares para que la Argentina pueda cumplir con un pago de intereses de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo vencimiento opera en las próximas horas.

El monto a cancelar es de 833 millones de dólares, una cifra muy cercana a la asistencia recibida.

Aunque la operación se concretó la semana pasada, trascendió recién ayer, y consistió en la venta de Derechos Especiales de Giro (DEG) que Estados Unidos realizó a la Argentina para afrontar el compromiso con el organismo multilateral. Los DEG son un activo de reserva internacional creado por el propio FMI.

Según explicaron fuentes oficiales con conocimiento del mecanismo, se trata de una operatoria que se utiliza de manera recurrente desde 2018: el Tesoro argentino necesita adquirir DEG para pagarle al Fondo y el principal vendedor mundial de ese activo es el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Aclararon, además, que no se trató de una nueva activación del swap de monedas bilateral, sino de una compra habitual de DEG para cubrir un vencimiento puntual.

Aunque hasta anoche no estaba confirmado si la operación se canalizó directamente a través del Banco Central o del Tesoro, desde el Gobierno aseguraron que el pago al FMI será cumplido en tiempo y forma.

No es la primera vez que Estados Unidos asiste a la Argentina de esta manera en la antesala de un vencimiento con el Fondo. El 10 de octubre del año pasado, el Tesoro norteamericano transfirió 872 millones de dólares con el mismo objetivo, aunque en ese caso la operación sí formó parte del swap de monedas entre ambos países.

Este será el primero de varios compromisos que la Argentina deberá afrontar a lo largo de un año en el que vencen 3.218,6 millones de DEG, equivalentes hoy a unos 4.667 millones de dólares.

Revisión y reservas

El pago se concretará en la previa de la segunda revisión del programa con el FMI por 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025. El Gobierno confía en que la evaluación técnica y su aprobación se realicen durante este mes, lo que habilitaría un desembolso adicional de 1.000 millones de dólares.

La revisión se desarrolla en un contexto en el que la atención está puesta en el programa de acumulación de reservas que el Banco Central encara desde este año.

La propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, reconoció avances iniciales en ese proceso y elogió “el progreso en la acumulación de reservas”.

Sin embargo, la Argentina incumplió en 2025 la meta de reservas internacionales netas. Según datos oficiales, estas cerraron el año en torno a –14.100 millones de dólares, muy por debajo del objetivo revisado de –1.000 millones de dólares, lo que implicó un desvío negativo superior a 13.000 millones de dólares. Ante este escenario, el Gobierno prevé solicitar una dispensa y avanzar en una reformulación de las metas acordadas.