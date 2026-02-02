Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Tras haber acordado a mediados de enero un aumento de 4,5% en dos tramos, los gremios de estatales bonaerenses fueron convocados por el Ejecutivo provincial a una nueva mesa de negociación paritaria para el próximo jueves 5 de febrero.
Según precisaron desde la sección provincial de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y UPCN, la reunión se llevará a cabo el jueves a las 12 del mediodía en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense ubicada en La Plata.
Tal como reclamaban los gremios que nuclean a los estatales bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof accedió en la última negociación a otorgar un aumento retroactivo a los salarios de diciembre (1%), con su correspondiente impacto en el medio aguinaldo, y otro incremento de 2% para enero, lo que totalizó un incremento de 4,5%.
Pese a que la oferta fue aceptada por los estatales bonaerenses y gran parte de los gremios docentes - sólo educadores de la FEB la rechazó -, varios sectores remarcaron que el incremento fue insuficiente para paliar la pérdida del poder adquisitivo de 2025 y habían solicitado la pronta convocatoria para los primeros días de febrero.
Desde la gestión provincial advirtieron, en tanto, sobre el “complejo contexto fiscal producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la caída de la recaudación”.No obstante, indicaron: "Mmantenemos el compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores”.
De esta manera, la convocatoria a paritarias para el 5 de febrero permitirá iniciar las negociaciones para un aumento salarial que, de repetirse la dinámica de los últimos encuentros, contemple un aumento bimestral. Asimismo, los funcionarios provinciales buscarán consensuar con los gremios docentes el normal inicio del ciclo lectivo 2026 a partir del 2 de marzo.
De acuerdo a la implicancia en los sueldos de los trabajadores docentes bonaerenses, un maestro de grado con jornada simple pasará a cobrar en febrero $750.692, es decir, percibirá un aumento de $37.400 con relación al último recibo de sueldo. En el caso de contar con entre 12 y 14 años de antigüedad, cobrará $864.295.
En tanto, el maestro de grado con jornada completa cobrará en el segundo mes del año $1.501.384, mientras que el haber de un profesor con 20 módulos pasará a ser de $969.256, es decir, un incremento de bolsillo de $42.000.
En el caso de un preceptor, el sueldo inicial será de $642.321, mientras que un director de 1° categoría que se desempeñe en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires pasará a percibir $1.115.138.
