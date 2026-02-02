Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se fue Marco Lavagna del INDEC

Marco Lavagna presentó su renuncia como titular del INDEC a pocos días de la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor, un indicador clave que comenzará a publicarse con metodología actualizada desde enero de 2026. La salida del funcionario se produce en un momento sensible para el organismo, en plena transición hacia un esquema renovado para medir la inflación aunque existían dudas sobre los últimos valores presentados.

El nuevo índice oficial establecía cambios en la canasta de bienes y servicios y en las ponderaciones, basados en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017–2018. La actualización busca reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales y alinearse con las buenas prácticas estadísticas internacionales, con su primera publicación prevista para la segunda semana de febrero, correspondiente al dato de enero.

La renuncia de Lavagna abre interrogantes sobre la continuidad de la política técnica del organismo en un momento clave para la credibilidad de las estadísticas oficiales. Bajo su gestión, el INDEC había sostenido un proceso de modernización metodológica y de fortalecimiento institucional, especialmente en indicadores sensibles como inflación, pobreza y empleo.

Noticia en desarrollo