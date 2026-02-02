Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se fue Marco Lavagna del INDEC

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Escándalo AFA: apareció el apellido Sigman vinculado a los vuelos hacia la mansión de Pilar
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Marco Lavagna presentó su renuncia como titular del INDEC a pocos días de la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor, un indicador clave que comenzará a publicarse con metodología actualizada desde enero de 2026. La salida del funcionario se produce en un momento sensible para el organismo, en plena transición hacia un esquema renovado para medir la inflación aunque existían dudas sobre los últimos valores presentados.
El nuevo índice oficial establecía cambios en la canasta de bienes y servicios y en las ponderaciones, basados en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017–2018. La actualización busca reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales y alinearse con las buenas prácticas estadísticas internacionales, con su primera publicación prevista para la segunda semana de febrero, correspondiente al dato de enero.
La renuncia de Lavagna abre interrogantes sobre la continuidad de la política técnica del organismo en un momento clave para la credibilidad de las estadísticas oficiales. Bajo su gestión, el INDEC había sostenido un proceso de modernización metodológica y de fortalecimiento institucional, especialmente en indicadores sensibles como inflación, pobreza y empleo.
Noticia en desarrollo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí