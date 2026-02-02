La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

2 de Febrero de 2026 | 16:12

Escuchar esta nota

Eugenia "China” Suárez reveló que proyecta formar una familia junto a Mauro Icardi y contó que ambos conversaron sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro. La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva en Puro Show y aseguró que el deseo es compartido, aunque no inmediato.

Suárez respondió a una consulta sobre los planes de maternidad con el futbolista, y, en ese marco, explicó que la idea de un embarazo está hablada entre los dos y forma parte de sus proyectos, pero aclaró que no se trata de algo para el corto plazo. Durante la charla se produjo un momento distendido cuando el conductor tuvo un fallido al mencionar a Wanda en lugar de Mauro. 

La actriz reaccionó con humor y siguió la broma al remarcar el error al aire, luego, retomó la respuesta en tono serio y confirmó que el plan de agrandar la familia existe. Ante la repregunta sobre si el tema fue conversado en pareja, Suárez respondió de manera afirmativa y expresó su deseo de que, cuando suceda, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”.

De esta manera, la actriz blanqueó públicamente el proyecto familiar con Icardi y dejó en claro que ambos coinciden en la intención de tener un hijo juntos más adelante.

“Tuve una pareja que me engañaba siempre"

Eugenia "la China" Suárez contó detalles de su vida en Turquía junto a Mauro Icardi, a pocas horas de que debute en El Trece su serie "La hija del fuego". Según dijo, está muy adaptada a la vida en Estambul: "Mis hijos lo quieren mucho a Mauro. Nunca opiné de la vida de los demás. Yo los duelos de las relaciones generalmente los hago en la relación. Por eso me separo y no me ven tan mal".

"Yo creo que he sido muy inocente. Sabía que una pareja me metía los cuernos, me lo decía todo el mundo. Me decían 'mirá que tal te caga', pero yo no tenía pruebas. Ahora con el tiempo veo que tenía todas las señales arriba de la mesa. El dolor era más por el ego que me estaba haciendo quedar como una boluda porque todos sabían. Me terminé separando por otras cosas y me dijeron ‘menos mal’ y ahí me contaron todo", recordó.

"Estoy muy feliz, estoy todo el día con él. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo. Nunca me pasó que me afecte tan poco el afuera. Acá me conocen como la novia de… y me encanta. Es el primer año que me puedo tomar sabático y llevar a mis hijos al colegio. Cuando él se retire, la idea es volver a actuar y que me acompañe a mí", detalló la actriz.

La China contó que Icardi tiene contrato en el Galatasaray hasta mitad de año y aún no saben cómo seguirá luego su carrera. También afirmó que su pareja es mucho más picante que ella, como cuando llamó "MasterChina" a "MasterChef", el programa que conduce Wanda Nara.

"Mi nombre en general se usa mucho, pero no me importa nada", afirmó la actriz, que tampoco se ve afectada por la presencia de su ex, Rusherking: "Él abrió un local de pastas y tenía que promocionar eso. Cuando me separo, la otra persona deja de existir. Quizás buscan la reacción, pero este día no va a haber". "¿Sabés la cantidad de mujeres y casadas que le escriben a Mauro? y él me muestra todo, mucha foto, es muy careta este ambiente", aseguró Eugenia Suárez.

 

