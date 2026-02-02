Un camión recolector en La Plata le amputó dos dedos del pie a una trabajadora en medio de la jornada

Una mujer de 39 años resultó gravemente herida durante la jornada de trabajo para la empresa recolectora de residuos, Edur, en La Plata. Según se informó, sufrió la amputación de dos dedos del pie izquierdo.

Efectivos de la comisaría 5ª se acercaron a 25 entre 63 y 64 tras un llamado al 911 por un accidente. Al llegar, encontraron a la mujer herida, quien detalló que se encontraba trabajando momentos antes.

La mujer, recolectora, indicó que “su pie izquierdo quedó atrapado en la prensa al mismo tiempo que accionaba la misma para compactar los residuos”. De inmediato se solicitó una ambulancia del SAME.

Personal médico brindó las primeras asistencias a la trabajadora, quién fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde se confirmó que había sufrido la amputación de dos dedos del pie. El camión Iveco quedó secuestrado y se solicitaron cámaras de seguridad y pericias en el marco de la causa “lesiones por accidente”.