Tensión en un barrio de La Plata: incendio arrasó con un campo

Un importante incendio se registró en las últimas horas en un predio rural de la zona Oeste de La Plata y generó alarma entre los vecinos, quienes aseguran que el fuego habría sido iniciado de manera deliberada. El avance de las llamas obligó a la intervención de dotaciones de bomberos, que lograron controlar la situación tras varias horas de intenso trabajo.
El siniestro tuvo lugar en un extenso terreno ubicado en Melchor Romero, delimitado por las calles 34 y 36, entre 165 y 167. De acuerdo con testimonios de residentes del barrio, parte del campo fue comercializado recientemente y actualmente se encuentra en tareas de acondicionamiento del suelo, lo que habría influido en el inicio del foco ígneo.
Según las denuncias realizadas por los vecinos, la quema habría tenido como objetivo eliminar la vegetación del lugar, pero el fuego se propagó rápidamente fuera de control y se extendió en diferentes direcciones, provocando momentos de tensión y temor por la cercanía de viviendas.
Ante el avance del incendio, personal de bomberos acudió de inmediato al predio y desplegó un operativo para contener las llamas y evitar que alcanzaran zonas habitadas. Finalmente, el fuego pudo ser extinguido, aunque el terreno resultó completamente afectado.
Si bien las llamas llegaron a avanzar peligrosamente hacia sectores residenciales, fuentes oficiales confirmaron que no se registraron daños en casas ni personas heridas. No obstante, el episodio reavivó la preocupación de los habitantes de la zona, quienes insistieron en que este tipo de prácticas representan un riesgo grave cuando se realizan en áreas cercanas a barrios poblados.
Los vecinos reclamaron mayores controles para evitar nuevos episodios y advirtieron sobre las consecuencias que podrían tener este tipo de incendios si las condiciones climáticas resultan desfavorables.
