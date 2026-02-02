Caputo negó guerra con Techint: "Veníamos de un modelo con déficit porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis"

El ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó la confrontación con Techint tras la polémica por la licitación de tubos de acero para obras energéticas y defendió la decisión oficial de adjudicar el contrato a una empresa extranjera. El funcionario aseguró que no se trata de una disputa contra una firma en particular, sino de un cambio de modelo económico orientado a reducir costos, eliminar sobreprecios y evitar prácticas que, según su diagnóstico, contribuyeron al déficit fiscal en años anteriores .

Caputo sostuvo que Techint está en condiciones de competir y ganar futuras licitaciones, pero remarcó que el Gobierno no está dispuesto a pagar valores que considere excesivos. “Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”. Como ejemplo, comparó el costo histórico de los tubos utilizados en el gasoducto Néstor Kirchner con los precios obtenidos en la última compulsa, donde el valor por tonelada fue sensiblemente menor. En ese marco, confirmó que en los próximos meses se abrirá un nuevo llamado a licitación, en el que la empresa del grupo Rocca podrá presentarse nuevamente en igualdad de condiciones .

“Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1400. Fijate la diferencia del modelo”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

La disputa reavivó el debate sobre la política industrial, la defensa de proveedores locales y el equilibrio entre competitividad, ahorro fiscal y desarrollo de empresas nacionales, en un contexto en el que el Gobierno busca mostrar señales de disciplina en el gasto y de transparencia en las contrataciones públicas

Sin emisión de deuda externa en el corto plazo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno no tiene previsto emitir deuda en el mercado internacional durante 2026 y sostuvo que no existe una intención de volver a buscar financiamiento externo en el corto plazo. “Nosotros no vamos a salir al mercado internacional, no hay ninguna intención”. Según explicó, la estrategia oficial apunta a ordenar las cuentas públicas, refinanciar los vencimientos en pesos y reducir el costo del endeudamiento sin recurrir a los mercados globales.

En ese marco, Caputo también se refirió a la situación cambiaria y relativizó las preocupaciones sobre el nivel del dólar. Señaló que “el tipo de cambio no es un tema" para la economía actual y remarcó que la intervención del Banco Central ha sido clave para evitar una mayor baja de la cotización. De acuerdo con sus estimaciones, sin la participación de la autoridad monetaria, el dólar podría ubicarse en valores más bajos que los actuales.

El ministro destacó además el desempeño del sector exportador, en particular del complejo agropecuario, como un indicador de que el tipo de cambio sigue siendo competitivo. En su análisis, el superávit fiscal y la reducción del déficit heredado refuerzan la sostenibilidad del esquema económico y respaldan la idea de que el nivel del dólar no constituye un factor de riesgo en el escenario presente.