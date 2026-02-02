La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina

Por segundo año consecutivo volvió a caer la cantidad de estudiantes extranjeros que se inscribieron en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Sin embargo, la Facultad de Ciencias Médicas sigue concentrando la mayor parte de la demanda: de cada 10 ingresantes de otros países que se anotan en la UNLP, 6 optan por carreras vinculadas a Medicina, una proporción que se mantiene alta pese al descenso general.

De acuerdo con los datos de preinscripción procesados por la UNLP al 21 de enero de 2026, este año 2.614 alumnos extranjeros completaron el trámite para estudiar alguna de las 132 carreras que ofrece la universidad platense. La cifra es un 15% inferior a la de 2025, lo que se traduce en una disminución de 443 estudiantes (de 3.057 a 2.614). En comparación con 2024, la caída es aún más pronunciada, con una diferencia de 2.585 inscriptos foráneos (de 5.199 a 2.614).

La baja ratifica una tendencia descendente que este diario anticipó en una nota publicada la semana pasada, cuando aún no se conocían los números correspondientes al actual ciclo lectivo.

Ahora, con el registro 2026 al que accedió EL DIA, se confirma también que la Facultad de 60 y 120 vuelve a sobresalir como la unidad académica preferida por los migrantes que eligen formarse en La Plata.

Si se consideran tanto Medicina como Nutrición, Obstetricia, Enfermería y la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas —carreras que se dictan en la ex Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (EURHES) y que también pertenecen a Ciencias Médicas—, 1.538 estudiantes foráneos se anotaron este año en la unidad académica de El Bosque. Esto representa el 58,53% del total de ingresantes de otras nacionalidades anotados en toda la UNLP. La proporción es similar a la de 2025, aun cuando la cantidad de extranjeros que ingresó a Medicina fue menor que los 1.937 del año pasado y los 3.066 de 2024.

Entre 2021 y 2026, Medicina sumó 15.172 nuevos inscriptos no argentinos. Es decir, el 64,2% de los 23.622 extranjeros que recibió la universidad local en ese lapso optó por alguna de las cinco carreras que se cursan en la sede de 60 y 120.

Incluso en un escenario de retracción general en la llegada de jóvenes de otras naciones, el peso de Medicina no solo se mantiene, sino que se consolida.

Esto parece confirmar que, pese a la volatilidad del contexto regional y local, Ciencias Médicas sigue siendo la puerta de entrada a la UNLP para estudiantes extranjeros que buscan formarse en el área de la salud. Se trata de un fenómeno estructural que atraviesa ya varios ciclos académicos y que delinea el perfil del ingreso universitario.

Gratuidad sin examen

Entre los factores que explican la persistente elección de Medicina por parte de estudiantes del exterior aparece, en primer lugar, la quita del examen de ingreso eliminatorio. Algo que empezó a manifestarse allá por noviembre de 2015, cuando la modificación de la Ley de Educación Superior habilitó el acceso universitario sin restricciones y se disparó la cantidad de ingresantes. Sobre todo en Medicina, que pasó de un promedio anual de 300 nuevos alumnos por ciclo a superar los 8.000 por año. En 2026, los preinscriptos fueron 6.802, siempre de acuerdo con los datos difundidos por la UNLP.

La posibilidad de acceder a la carrera sin un curso eliminatorio es uno de los motivos que más repiten quienes llegan desde Ecuador, Brasil o Perú a estudiar en la UNLP.

Ciencias Médicas, la preferida de los extranjeros, pero este año se anotó un 20% menos

El atractivo de cursar Medicina en La Plata también radica en la gratuidad de los estudios, junto con beneficios como el comedor universitario —que ofrece un menú diario por menos de US$1,5—, becas, alojamiento, transporte subsidiado y cobertura sanitaria. Estos aspectos son valorados por estudiantes de países donde la educación superior es más costosa o restrictiva, con sistema de cupos y exigentes exámenes eliminatorios.

El caso platense es incluso promocionado por agencias de turismo educativo en países como Ecuador, donde —tal como ha documentado este diario— ofrecen asesoramiento y publicitan paquetes para “estudiar gratis en Argentina”. En ese marco, mencionan a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la UNLP por su “prestigio” y por ser “públicas y gratuitas”, a la par que aclaran que “en la mayoría de las universidades hay cupo garantizado sin examen de ingreso”.

El 65% de los alumnos foráneos que ingresó entre 2021 y 2026 lo hizo por Medicina

También en Colombia se resalta la enseñanza universitaria “gratuita” en nuestro país y se cita a La Plata como uno de los destinos académicos a elegir, entre otras razones porque, a diferencia de la UBA —donde los alumnos deben cursar el Ciclo Común Básico (CBC) y aprobar exámenes antes de avanzar al primer año—, ni en la UNLP ni en Ciencias Médicas existe esa instancia que rigió hasta 2015.

A todo esto se agrega el reconocimiento del título en buena parte de la región y la existencia de convenios académicos que allanan el camino para que, una vez recibidos, los jóvenes regresen a sus países de origen para ejercer allí la profesión que estudiaron en la Argentina.

Ecuador, Brasil y Perú, al tope

Este año, el perfil de los ingresantes muestra una fuerte continuidad con los del año pasado. Ecuador vuelve a encabezar el ranking de nacionalidades en Medicina, con 483 estudiantes en 2026, seguido por Brasil (427) y Perú (283). Más atrás aparecen Colombia (184) y Chile (103). En conjunto, estos cinco países concentran la mayor parte de la matrícula extranjera en Ciencias Médicas.

Si bien la procedencia se mantiene estable respecto de años anteriores, las cifras son sensiblemente más bajas que las registradas en 2024 y 2025, en línea con la caída general del ingreso de estudiantes del exterior a la UNLP.

La gratuidad sin examen los atrae; el encarecimiento en dólares de Argentina los desalienta

Como se dijo, este es el segundo año consecutivo en el que se verifica una retracción en el ingreso de estudiantes extranjeros. Las causas son múltiples. Entre ellas, se destacan las dificultades económicas en los países de origen, el encarecimiento del costo de vida en dólares en la Argentina, así como también los cambios en las condiciones migratorias y las anunciadas intenciones del gobierno de Javier Milei de arancelar la educación universitaria.

Todas estas cuestiones contribuirían a desalentar la UNLP como opción para los alumnos nacidos fuera de Argentina.

El resto, muy lejos de Medicina

Más allá de Ciencias Médicas, las otras 16 facultades tienen cifras de inscripción extranjera marcadamente bajas, siendo Artes la segunda con más alumnos (173), seguida de Odontología (138), Psicología (124), Ingeniería (97), Ciencias Económicas (90) y Humanidades y Ciencias de la Educación (89).

Otras como Arquitectura, Exactas, Periodismo, Informática, Veterinarias o Ciencias Jurídicas registran cifras considerablemente menores, mientras que en varias el ingreso de estudiantes extranjeros es prácticamente testimonial.