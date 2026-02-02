Acuerdo con anestesiólogos en la Provincia: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Marcelo Torres, de penal, puso el 3 a 1 para asegurar el triunfo de Gimnasia ante Aldosivi
Luego de varias semanas de negociación y tensión en el sistema sanitario público, se firmó el convenio 2026 entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), lo que permitió destrabar el conflicto y levantar la protesta que venían sosteniendo los anestesiólogos y que había derivado en la reprogramación de cirugías en hospitales de la Región.
Fuentes del sector confirmaron a este medio que, a partir del acuerdo, la actividad quirúrgica comenzará a normalizarse de manera progresiva con el correr de las horas y los días.
Además de la firma del nuevo marco regulatorio, el Ministerio de Salud cumplió con el pago de los honorarios adeudados correspondientes a septiembre y octubre de 2025, una deuda que afectaba a más de 100 anestesiólogos que prestan servicios en hospitales públicos de La Plata, Ensenada, Berisso, San Miguel del Monte y Lobos.
La falta de pagos y la ausencia de un convenio vigente para 2026 habían generado un escenario de fuerte incertidumbre legal, administrativa y económica, que impactó de lleno en la atención de pacientes y obligó a sostener únicamente cirugías vinculadas a oncología, pediatría, cesáreas y emergencias como fracturas.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el presidente de la SPA, Juan Manuel Boullosa, y contempla distintos puntos que habían sido reclamados por la entidad profesional y evaluados por la cartera sanitaria.
Según informaron desde la Sociedad Platense de Anestesiología, los coordinadores de los distintos servicios ya comunicaron a las direcciones hospitalarias el regreso a la programación normal de las cirugías, tras semanas de restricciones.
“Como gestores y mandantes de los profesionales anestesiólogos que voluntariamente adhieren y son usuarios del mismo, hemos firmado el nuevo Convenio de Hospitales de Provincia 2026”, señalaron desde la SPA, al tiempo que destacaron la importancia de contar nuevamente con un marco regulatorio claro para garantizar la continuidad de las prestaciones en el sector público.
Con el conflicto encauzado, se espera ahora avanzar en la reprogramación de las intervenciones postergadas y recuperar gradualmente el funcionamiento pleno de los quirófanos.
