Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación

Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Vuelven las restricciones para estacionar en La Plata y City Bell
Cinco departamentos desvalijados en el centro de La Plata y alarma entre los vecinos
VIDEO. El rodaje de Netflix en La Plata: dónde serán los cortes esta semana
VIDEO. Chofer de Uber chocó una camioneta estacionada en La Plata: estaba alcoholizado y sin dormir
VIDEO. Gesto conmovedor en La Plata: policías le cumplieron el sueño a un nene que pedía monedas para su cumpleaños
Boca, con goles de Blanco y Paredes, le ganó 2 a 0 a Newell's en La Bombonera
Con apoyo de EEUU, Argentina consiguió más de US$ 800 millones para pagarle al FMI
Ca7riel y Paco Amoroso se quedaron con el Grammy por Mejor Álbum Latino
Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino
Operan a Bastián Jerez por séptima vez tras el accidente en Pinamar
Misterio en Melchor Romero: encontraron a una mujer muerta en su casa e investigan las causas
La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
La ex de Marcelo Tinelli revivió la trágica muerte de su primer hijo: “Lo enterró solo”
Un auto despistó en Berisso, chocó contra una vivienda y provocó una pérdida de gas
“Lo usé”: terrible confesión de Flor Vigna sobre su nueva canción dedicada a Luciano Castro
Conmoción en la República de los Niños: un hombre de 70 años se desvaneció y falleció
Dos árboles cayeron este domingo en La Plata y generaron preocupación entre los vecinos
Atacó a barretazos un taxi, amenazó de muerte al chofer y terminó preso en La Plata
Domínguez prueba variantes y apuesta a la rotación ante Defensa y Justicia
Así sería la tercera camiseta de Gimnasia: nuevo diseño y un color cargado de historia
Demorado en Ruta 2: manejaba con una licencia falsificada y droga
Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región
VIDEO.- “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tarde avanzaba con la calma rutinaria del sábado cuando un estruendo en el cielo empezó a romper la modorra en distintos puntos del Conurbano bonaerense. En La Plata, Lanús y Quilmes, vecinos levantaron la vista casi al mismo tiempo y se encontraron con una escena poco habitual: un avión militar extranjero sobrevolando a baja altura, con un perfil inconfundible que no tardó en sembrar sorpresa, curiosidad y una cuota inevitable de desconcierto.
Las redes sociales funcionaron, una vez más, como caja de resonancia inmediata. “¿Alguien me puede explicar por qué un avión de la Fuerza Aérea española está sobrevolando Argentina?”, escribió un usuario pasadas las cinco y media de la tarde, en un posteo que en pocas horas acumuló miles de visualizaciones. Otros mensajes fueron apareciendo casi en simultáneo, como un registro coral del recorrido aéreo: “Recién los vi, es por Lanús”, “acaba de pasar por Lanús”, “eran dos, pasaron por Quilmes”. La sensación compartida era la misma: algo fuera de lo común estaba ocurriendo sobre el cielo bonaerense.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El rodaje de Netflix en La Plata: dónde serán los cortes esta semana
LE PUEDE INTERESAR
Vuelven las restricciones para estacionar en La Plata y City Bell
Entre la sorpresa y la especulación, también surgieron las primeras explicaciones. Según comentaron algunos usuarios, se trataría de aeronaves de la Fuerza Aérea Española que participan de una exhibición aérea prevista para el 4 de febrero en Aeroparque, lo que explicaría los vuelos de reconocimiento sobre distintas zonas urbanas. La versión comenzó a circular con rapidez y aportó algo de tranquilidad a quienes, por un momento, se preguntaron si el sobrevuelo respondía a otro tipo de maniobra.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí