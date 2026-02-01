Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación

1 de Febrero de 2026 | 20:59

Escuchar esta nota

La tarde avanzaba con la calma rutinaria del sábado cuando un estruendo en el cielo empezó a romper la modorra en distintos puntos del Conurbano bonaerense. En La Plata, Lanús y Quilmes, vecinos levantaron la vista casi al mismo tiempo y se encontraron con una escena poco habitual: un avión militar extranjero sobrevolando a baja altura, con un perfil inconfundible que no tardó en sembrar sorpresa, curiosidad y una cuota inevitable de desconcierto.

Imagen

Las redes sociales funcionaron, una vez más, como caja de resonancia inmediata. “¿Alguien me puede explicar por qué un avión de la Fuerza Aérea española está sobrevolando Argentina?”, escribió un usuario pasadas las cinco y media de la tarde, en un posteo que en pocas horas acumuló miles de visualizaciones. Otros mensajes fueron apareciendo casi en simultáneo, como un registro coral del recorrido aéreo: “Recién los vi, es por Lanús”, “acaba de pasar por Lanús”, “eran dos, pasaron por Quilmes”. La sensación compartida era la misma: algo fuera de lo común estaba ocurriendo sobre el cielo bonaerense.

Entre la sorpresa y la especulación, también surgieron las primeras explicaciones. Según comentaron algunos usuarios, se trataría de aeronaves de la Fuerza Aérea Española que participan de una exhibición aérea prevista para el 4 de febrero en Aeroparque, lo que explicaría los vuelos de reconocimiento sobre distintas zonas urbanas. La versión comenzó a circular con rapidez y aportó algo de tranquilidad a quienes, por un momento, se preguntaron si el sobrevuelo respondía a otro tipo de maniobra.

