Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios

El periodista Eduardo Feinmann se refirió a las controversias recientes en redes sociales, a los cruces con colegas y a su defensa pública de Chiche Gelblung, en el marco del inicio de la nueva programación radial.

En sus declaraciones, sostuvo que utiliza las redes “para divertirse”, relativizó las críticas recibidas y afirmó que algunos comunicadores jóvenes muestran una “falta de respeto” hacia figuras de trayectoria.

Feinmann expresó que comenzó el año con su regreso a la programación y que atravesó el período de vacaciones con tranquilidad. Al ser consultado por las repercusiones de sus publicaciones y opiniones en redes, incluida una referencia al tema del ADN de Luca en un cruce de tono político, el periodista minimizó el impacto de las críticas.

“Son opiniones de las redes y nada, me divierto con las redes”, señaló. También remarcó: “No me interesa lo que digan. Yo con las redes me divierto y la paso muy bien”. Sobre los cuestionamientos de colegas y figuras del medio, Feinmann indicó que los temas personales los conversa en privado.

Ante la consulta sobre si habló con Matías Martín tras la polémica, respondió que las cuestiones que tenga que tratar con él las hablará “cara a cara”. El conductor explicó que su intervención pública se originó en lo que consideró un destrato hacia Chiche Gelblung, además sostuvo que defendió al periodista por su trayectoria en televisión y en los medios argentinos.

Asimismo, confirmó que habló con Gelblung y que recibió su agradecimiento: “Me agradeció profundamente. Creo que había que defenderlo”. En relación con el debate sobre audiencias y ratings, Feinmann mencionó que sus comentarios surgieron a partir de información que había leído y reconoció que la discusión generó divisiones.

El periodista también opinó sobre el vínculo entre nuevas generaciones y comunicadores con más experiencia, sostuvo que percibe “una falta de respeto” y calificó a algunos como “mal aprendidos” y “mal educados”, aunque evitó generalizar sobre capacidades profesionales.

Por último, se refirió al lugar del streaming dentro del ecosistema mediático y afirmó que los nuevos formatos también son medios de comunicación y que no corresponde “bajarles el precio”. “Tienen tanto precio como cualquier otro medio de comunicación como la tele, como la radio”, señaló, y agregó que el crecimiento de estos espacios exige “un poco más de responsabilidad”.