Viajaba desde La Plata y murió tras descompensarse en la frontera con Paraguay

Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Confirman un paro de trenes para esta semana que afectará a La Plata: cuándo será
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Falta de agua en La Plata: "¿Cómo puede ser que quieran aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en el servicio?"
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se fue Marco Lavagna del INDEC
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"
Las sesiones extraordinarias 2026 arrancan con temas calientes
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Escándalo AFA: apareció el apellido Sigman vinculado a los vuelos hacia la mansión de Pilar
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer que viajaba desde La Plata a Paraguay, perdió la vida este lunes mientras se trasladaba en un micro de larga distancia que tenía como destino final el país vecino. El episodio ocurrió cuando el vehículo se encontraba detenido en el paso limítrofe que conecta la ciudad misionera de Posadas con Encarnación, a la espera de completar los trámites migratorios.
De acuerdo a las primeras reconstrucciones, la mujer sufrió una repentina indisposición mientras permanecía dentro de la unidad, lo que provocó alarma entre los demás pasajeros. La situación derivó en la inmediata intervención de los servicios de emergencia apostados en la zona fronteriza.
Fuentes policiales indicaron que la pasajera no había advertido síntomas previos ni solicitado asistencia antes del colapso. Pese a la rápida llegada del personal sanitario, los profesionales solo pudieron constatar que ya no presentaba signos vitales.
Los informes iniciales elaborados por los peritos señalaron que el deceso estaría vinculado a una afección cardíaca, aunque el motivo exacto será confirmado tras los estudios forenses correspondientes. La autopsia permitirá determinar con precisión qué desencadenó el fatal episodio.
Las actuaciones judiciales y administrativas quedaron bajo la órbita de la seccional cuarta de la capital misionera. Como consecuencia del procedimiento, el movimiento vehicular y peatonal sobre el viaducto internacional se vio afectado de manera transitoria, generando demoras durante el desarrollo de las tareas oficiales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí