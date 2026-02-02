Viajaba desde La Plata y murió tras descompensarse en la frontera con Paraguay

Una mujer que viajaba desde La Plata a Paraguay, perdió la vida este lunes mientras se trasladaba en un micro de larga distancia que tenía como destino final el país vecino. El episodio ocurrió cuando el vehículo se encontraba detenido en el paso limítrofe que conecta la ciudad misionera de Posadas con Encarnación, a la espera de completar los trámites migratorios.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, la mujer sufrió una repentina indisposición mientras permanecía dentro de la unidad, lo que provocó alarma entre los demás pasajeros. La situación derivó en la inmediata intervención de los servicios de emergencia apostados en la zona fronteriza.

Fuentes policiales indicaron que la pasajera no había advertido síntomas previos ni solicitado asistencia antes del colapso. Pese a la rápida llegada del personal sanitario, los profesionales solo pudieron constatar que ya no presentaba signos vitales.

Los informes iniciales elaborados por los peritos señalaron que el deceso estaría vinculado a una afección cardíaca, aunque el motivo exacto será confirmado tras los estudios forenses correspondientes. La autopsia permitirá determinar con precisión qué desencadenó el fatal episodio.

Las actuaciones judiciales y administrativas quedaron bajo la órbita de la seccional cuarta de la capital misionera. Como consecuencia del procedimiento, el movimiento vehicular y peatonal sobre el viaducto internacional se vio afectado de manera transitoria, generando demoras durante el desarrollo de las tareas oficiales.