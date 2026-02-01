Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El último bastión del tejo platense: el Complejo Fausto López, una familia que resiste en la rambla de 72

ROBERTO ACOSTA

2 de Febrero de 2026 | 01:42
En la rambla de la avenida 72, entre 3 y 4, resiste un espacio que es mucho más que un club deportivo. El Complejo de Tejo Fausto López es hoy el único club de tejo que continúa en funcionamiento en la ciudad de La Plata, convertido en un punto de encuentro barrial donde el deporte, la amistad y la memoria colectiva se entrelazan a diario.

Fundado oficialmente el 20 de noviembre de 2001 —aunque sus primeros pasos se remontan a fines de los años 90—, el complejo lleva el nombre de Fausto López, uno de sus socios fundadores, ya fallecido. El tejo fue desde el inicio la razón de ser del lugar y el eje alrededor del cual se fue construyendo una comunidad que no dejó de crecer.

El club nació tras una separación de la Asociación La Señal, motivada por diferencias en la conducción y el rumbo institucional. A partir de allí, el Fausto López decidió dedicarse exclusivamente al tejo, aunque con el tiempo amplió sus propuestas y abrió sus puertas a nuevas actividades y a más vecinos del barrio.

Pedro Amendola, el corazón del club

Si hay un nombre que sintetiza el espíritu del complejo es el de Pedro Amendola. Con 80 años recién cumplidos —celebrados con una fiesta para cien personas—, Pedro abre y cierra el club todos los días, de lunes a sábado. Es miembro de la Comisión Directiva y uno de los socios más antiguos, profundamente querido por toda la comunidad.

Su presencia cotidiana es símbolo de continuidad y compromiso. No es casual que muchos lo señalen como el alma del lugar: Pedro vio crecer el complejo, participó de su construcción y sigue acompañando cada jornada, mate de por medio.

Junto a él, hay numerosos socios que están desde la fundación y que levantaron con sus propias manos las paredes del club. Algunos se alejaron por problemas de salud y regresaron con el tiempo; otros hoy asisten acompañados por hijos y nietos, reforzando una identidad que atraviesa generaciones.

Un club abierto y diverso

El Complejo Fausto López cuenta actualmente con alrededor de 50 socios activos y cerca de un centenar de socios y socias en total. Sin embargo, la participación no se limita a quienes figuran en un padrón: todos los días se acercan vecinos por distintos motivos y con diferentes intereses.

Además del tejo, en el club se juega a las cartas —truco, mus, rummy, escoba, tuti—, se practica ajedrez y se organizan encuentros sociales. Hay quienes llegan solo a mirar, a compartir una charla o a pasar la tarde con el mate, disfrutando del movimiento constante del lugar.

Las instalaciones incluyen siete canchas de tejo, dos de ellas cubiertas para los días de lluvia, un amplio Salón de Usos Múltiples, cocina-comedor y baños con ingreso lateral. Esta infraestructura permite que varias actividades se desarrollen en simultáneo sin interferencias.

El tejo como bandera

El tejo es la disciplina central y se practica durante todo el año. Los jugadores del Fausto López se destacan a nivel nacional y son habituales representantes de La Plata en competencias juveniles y en los Torneos Abuelos Bonaerenses, en las modalidades caballeros, damas y mixtos.

Durante la semana, los socios entrenan de manera libre y en un clima de camaradería. Los fines de semana, especialmente los sábados, se organizan torneos de parejas que suelen disputarse bajo la modalidad “cabeza de serie”, donde un jugador avanzado compite junto a otro de menor experiencia para equilibrar las chances y fomentar el aprendizaje.

También se implementan otras formas de competencia, como los torneos “a la bolsa”, con parejas al azar, o las parejas elegidas, utilizadas principalmente para preparar a quienes participarán en competencias oficiales y necesitan mayor roce competitivo.

Mucho más que deporte

El complejo abre sus puertas de lunes a sábado, generalmente desde las 14.30 hasta las 21. Aunque las instalaciones pertenecen a los socios, el club mantiene una política abierta: cualquiera puede acercarse a jugar al tejo, sin importar la edad ni la experiencia previa.

“Nos gusta que la gente se sume”, repiten desde la institución. Por eso, se reciben grupos de chicos que quieren aprender y personas mayores que nunca se animaron a jugar. Hay grupos de iniciación, intermedios y jugadores avanzados que comparten cancha con todos para transmitir su experiencia.

Además, el Fausto López es sede de programas de salud para el barrio, propuestas culturales, actividades sociales y eventos organizados junto a la Municipalidad de La Plata y la Dirección de Deportes. También se realizan cumpleaños, festejos mensuales y encuentros temáticos vinculados a fechas patrias.

Una segunda casa en la rambla

Para quienes lo integran, el Complejo de Tejo Fausto López es una gran familia. Un espacio de contención donde la charla, el mate y la palabra amiga nunca faltan. “Es la segunda casa de muchos”, coinciden los socios.

En un contexto donde numerosos clubes barriales han desaparecido, este rincón de la rambla de 72 sigue en pie, defendiendo una tradición popular y sosteniendo, día tras día, un lugar de encuentro fundamental para la vida social y deportiva de La Plata.

