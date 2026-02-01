El último bastión del tejo platense: el Complejo Fausto López, una familia que resiste en la rambla de 72

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
En la rambla de la avenida 72, entre 3 y 4, resiste un espacio que es mucho más que un club deportivo. El Complejo de Tejo Fausto López es hoy el único club de tejo que continúa en funcionamiento en la ciudad de La Plata, convertido en un punto de encuentro barrial donde el deporte, la amistad y la memoria colectiva se entrelazan a diario.
Fundado oficialmente el 20 de noviembre de 2001 —aunque sus primeros pasos se remontan a fines de los años 90—, el complejo lleva el nombre de Fausto López, uno de sus socios fundadores, ya fallecido. El tejo fue desde el inicio la razón de ser del lugar y el eje alrededor del cual se fue construyendo una comunidad que no dejó de crecer.
El club nació tras una separación de la Asociación La Señal, motivada por diferencias en la conducción y el rumbo institucional. A partir de allí, el Fausto López decidió dedicarse exclusivamente al tejo, aunque con el tiempo amplió sus propuestas y abrió sus puertas a nuevas actividades y a más vecinos del barrio.
Pedro Amendola, el corazón del club
Si hay un nombre que sintetiza el espíritu del complejo es el de Pedro Amendola. Con 80 años recién cumplidos —celebrados con una fiesta para cien personas—, Pedro abre y cierra el club todos los días, de lunes a sábado. Es miembro de la Comisión Directiva y uno de los socios más antiguos, profundamente querido por toda la comunidad.
Su presencia cotidiana es símbolo de continuidad y compromiso. No es casual que muchos lo señalen como el alma del lugar: Pedro vio crecer el complejo, participó de su construcción y sigue acompañando cada jornada, mate de por medio.
Junto a él, hay numerosos socios que están desde la fundación y que levantaron con sus propias manos las paredes del club. Algunos se alejaron por problemas de salud y regresaron con el tiempo; otros hoy asisten acompañados por hijos y nietos, reforzando una identidad que atraviesa generaciones.
Además del tejo, en el club se juega a las cartas —truco, mus, rummy, escoba, tuti—, se practica ajedrez y se organizan encuentros sociales. Hay quienes llegan solo a mirar, a compartir una charla o a pasar la tarde con el mate, disfrutando del movimiento constante del lugar.
Las instalaciones incluyen siete canchas de tejo, dos de ellas cubiertas para los días de lluvia, un amplio Salón de Usos Múltiples, cocina-comedor y baños con ingreso lateral. Esta infraestructura permite que varias actividades se desarrollen en simultáneo sin interferencias.
Durante la semana, los socios entrenan de manera libre y en un clima de camaradería. Los fines de semana, especialmente los sábados, se organizan torneos de parejas que suelen disputarse bajo la modalidad “cabeza de serie”, donde un jugador avanzado compite junto a otro de menor experiencia para equilibrar las chances y fomentar el aprendizaje.
También se implementan otras formas de competencia, como los torneos “a la bolsa”, con parejas al azar, o las parejas elegidas, utilizadas principalmente para preparar a quienes participarán en competencias oficiales y necesitan mayor roce competitivo.
“Nos gusta que la gente se sume”, repiten desde la institución. Por eso, se reciben grupos de chicos que quieren aprender y personas mayores que nunca se animaron a jugar. Hay grupos de iniciación, intermedios y jugadores avanzados que comparten cancha con todos para transmitir su experiencia.
Además, el Fausto López es sede de programas de salud para el barrio, propuestas culturales, actividades sociales y eventos organizados junto a la Municipalidad de La Plata y la Dirección de Deportes. También se realizan cumpleaños, festejos mensuales y encuentros temáticos vinculados a fechas patrias.
En un contexto donde numerosos clubes barriales han desaparecido, este rincón de la rambla de 72 sigue en pie, defendiendo una tradición popular y sosteniendo, día tras día, un lugar de encuentro fundamental para la vida social y deportiva de La Plata.
ROBERTO ACOSTA
Pedro Amendola / ROBERTO ACOSTA
