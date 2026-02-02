Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Deportes

Gimnasia vs Aldosivi.- El Lobo buscará la victoria en el Bosque: formaciones, hora y cómo verlo online

Lucas Castro será titular en lugar del flaco de Dudignac mientras que Jeremías Merlo jugará por el suspendido Panaro. Además, Miramón irá al banco de relevos por primera vez en el torneo

2 de Febrero de 2026 | 15:59

Gimnasia recibe esta tarde desde las 17.30 a Aldosivi en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con la transmisión del equipo de la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI). Además, Juan Pafundi será el árbitro principal del partido en el Bosque platense.

Probables formaciones de Gimnasia vs Aldosivi:

Gimnasia: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Hora: 17:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Gimnasia presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026

La previa ante el Tiburón

El Lobo arrancó el campeonato con el pie derecho, imponiéndose por 2-1 ante Racing en condición de local, en un partido que le permitió ilusionarse con un inicio sólido en el certamen. Sin embargo, la semana pasada sufrió un duro traspié en el Monumental, donde cayó 2-0 frente a River Plate, con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero. Aquella derrota no solo dejó preocupación por el resultado, sino también algunas dudas futbolísticas que el cuerpo técnico busca corregir rápidamente.

El encuentro ante el Millonario también trajo complicaciones para Fernando Zaniratto en la conformación del once titular, ya que Manuel Panaro fue expulsado y no podrá estar presente esta tarde. El delantero, oriundo de Bolívar, vio la tarjeta roja y se fue a las duchas antes de tiempo, dejando a su equipo con un hombre menos y generando un dolor de cabeza para el entrenador de cara a este compromiso.

Ante esta baja sensible, el DT metió mano en el equipo y durante la semana probó con Jeremías Merlo como principal alternativa para reemplazar a Panaro. En los últimos ensayos futbolísticos, Zaniratto apostó por el juvenil de 19 años, quien durante la temporada pasada tuvo apariciones como titular, aunque en la disputa interna con Panaro había perdido terreno en la consideración.

 

Por el efecto dominó de la salida de Nacho, Castro será titular y Pérez estará entre los relevos

 

Además, la práctica de ayer trajo la confirmación de la baja de Ignacio Fernández, quien sufrió una picadura en un brazo que produjo una importante inflamación. A pesar del deseo del jugador, fue desafectado de la concentración. El Pata Castro ocupará su lugar en la formación titular, mientras que el colombiano Juan José Pérez fue citado para ocupar un lugar en el banco de relevos. También quedó afuera Jorge De Asís, otro expulsado en el Monumental.

Con Nelson Insfrán como una de las piezas claves bajo los tres palos, la línea defensiva se mantendría sin cambios. Alexis Steimbach continuará por la banda derecha, mientras que Renzo Giampaoli y Enzo Martínez conformarán la zaga central, con Pedro Silva Torrejón como lateral izquierdo.

En el mediocampo, la dupla compuesta por Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto seguirá siendo la encargada de manejar los tiempos del equipo y equilibrar el juego en la mitad de la cancha. Unos metros más adelante, Lucas Castro será el conductor buscando darle claridad y pausa al circuito ofensivo del Lobo. Sin dudas un lindo desafío para el Pata, que no es titular desde el clásico del 19 de octubre del año pasado.

Por las bandas, Franco Torres y Jeremías Merlo se repartirán las responsabilidades ofensivas, con el objetivo de abastecer a Marcelo Torres, quien será la referencia de área y la principal carta de gol en el ataque tripero.

 

Ante la ausencia de Jorge De Asís, Cayetano Bolzán fue convocado al banco por primera vez

 

Por otro lado, Ignacio Miramón ocupará un lugar en el banco de los suplentes y estará a disposición del cuerpo técnico, aguardando su reestreno con la camiseta de Gimnasia tras recuperarse de una molestia muscular que lo marginó del inicio del campeonato. Su eventual ingreso podría ser una alternativa interesante para reforzar el mediocampo.

En la vereda de enfrente estará el Tiburón marplatense, que llega al Bosque con dos empates consecutivos sin goles en el inicio del torneo. El equipo conducido técnicamente por Guillermo Farré igualó en la primera fecha ante Defensa y Justicia y volvió a repartir puntos frente a Barracas Central en la jornada anterior, ambos encuentros disputados en la Perla del Atlántico.

Con relación al once, sin confirmaciones acerca del equipo, la idea del entrenador es respetar parte de la estructura inicial que utilizó desde el comienzo del campeonato.

LEA TAMBIÉN

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi en el Bosque: formaciones, hora y TV

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi en el Bosque: formaciones, hora y TV

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Gimnasia presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026

Gimnasia confirmó por qué no juega Nacho Fernández: ¿qué es la bursitis infecciosa?

"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar

Boca y el sabor del reencuentro
La Ciudad
Confirman un paro de trenes para esta semana que afectará a La Plata: cuándo será
Desde diciembre reclaman por un poste que "pende de un árbol" en City Bell
Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
Policiales
Viajaba desde La Plata y murió tras descompensarse en la frontera con Paraguay
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Espectáculos
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 
La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia
Política y Economía
Dictan prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se fue Marco Lavagna del INDEC
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
Ramallo: el Municipio refuerza operativos en lotes abandonados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla