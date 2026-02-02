Gimnasia vs Aldosivi.- El Lobo buscará la victoria en el Bosque: formaciones, hora y cómo verlo online

Gimnasia recibe esta tarde desde las 17.30 a Aldosivi en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con la transmisión del equipo de la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3 ( ESCUCHAR AQUI ). Además, Juan Pafundi será el árbitro principal del partido en el Bosque platense.

Probables formaciones de Gimnasia vs Aldosivi:

Gimnasia: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Hora: 17:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

LEA TAMBIÉN VIDEO. Gimnasia presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026

La previa ante el Tiburón

El Lobo arrancó el campeonato con el pie derecho, imponiéndose por 2-1 ante Racing en condición de local, en un partido que le permitió ilusionarse con un inicio sólido en el certamen. Sin embargo, la semana pasada sufrió un duro traspié en el Monumental, donde cayó 2-0 frente a River Plate, con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero. Aquella derrota no solo dejó preocupación por el resultado, sino también algunas dudas futbolísticas que el cuerpo técnico busca corregir rápidamente.

El encuentro ante el Millonario también trajo complicaciones para Fernando Zaniratto en la conformación del once titular, ya que Manuel Panaro fue expulsado y no podrá estar presente esta tarde. El delantero, oriundo de Bolívar, vio la tarjeta roja y se fue a las duchas antes de tiempo, dejando a su equipo con un hombre menos y generando un dolor de cabeza para el entrenador de cara a este compromiso.

Ante esta baja sensible, el DT metió mano en el equipo y durante la semana probó con Jeremías Merlo como principal alternativa para reemplazar a Panaro. En los últimos ensayos futbolísticos, Zaniratto apostó por el juvenil de 19 años, quien durante la temporada pasada tuvo apariciones como titular, aunque en la disputa interna con Panaro había perdido terreno en la consideración.

Por el efecto dominó de la salida de Nacho, Castro será titular y Pérez estará entre los relevos

Además, la práctica de ayer trajo la confirmación de la baja de Ignacio Fernández, quien sufrió una picadura en un brazo que produjo una importante inflamación. A pesar del deseo del jugador, fue desafectado de la concentración. El Pata Castro ocupará su lugar en la formación titular, mientras que el colombiano Juan José Pérez fue citado para ocupar un lugar en el banco de relevos. También quedó afuera Jorge De Asís, otro expulsado en el Monumental.

Con Nelson Insfrán como una de las piezas claves bajo los tres palos, la línea defensiva se mantendría sin cambios. Alexis Steimbach continuará por la banda derecha, mientras que Renzo Giampaoli y Enzo Martínez conformarán la zaga central, con Pedro Silva Torrejón como lateral izquierdo.

En el mediocampo, la dupla compuesta por Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto seguirá siendo la encargada de manejar los tiempos del equipo y equilibrar el juego en la mitad de la cancha. Unos metros más adelante, Lucas Castro será el conductor buscando darle claridad y pausa al circuito ofensivo del Lobo. Sin dudas un lindo desafío para el Pata, que no es titular desde el clásico del 19 de octubre del año pasado.

Por las bandas, Franco Torres y Jeremías Merlo se repartirán las responsabilidades ofensivas, con el objetivo de abastecer a Marcelo Torres, quien será la referencia de área y la principal carta de gol en el ataque tripero.

Ante la ausencia de Jorge De Asís, Cayetano Bolzán fue convocado al banco por primera vez

Por otro lado, Ignacio Miramón ocupará un lugar en el banco de los suplentes y estará a disposición del cuerpo técnico, aguardando su reestreno con la camiseta de Gimnasia tras recuperarse de una molestia muscular que lo marginó del inicio del campeonato. Su eventual ingreso podría ser una alternativa interesante para reforzar el mediocampo.

En la vereda de enfrente estará el Tiburón marplatense, que llega al Bosque con dos empates consecutivos sin goles en el inicio del torneo. El equipo conducido técnicamente por Guillermo Farré igualó en la primera fecha ante Defensa y Justicia y volvió a repartir puntos frente a Barracas Central en la jornada anterior, ambos encuentros disputados en la Perla del Atlántico.

Con relación al once, sin confirmaciones acerca del equipo, la idea del entrenador es respetar parte de la estructura inicial que utilizó desde el comienzo del campeonato.