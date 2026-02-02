Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |LA GRAN GALA DE LA MÚSICA INTERNACIONAL

Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy

Su disco “Papota” fue elegido el mejor álbum latino de rock o alternativo, postergando a Fito Páez, nominado por “Novela”

Paco y Ca7riel con su gramófono en manos / AP

2 de Febrero de 2026 | 02:09
Edición impresa

Aunque se encuentran en un impasse, agotados por el éxito y la noche, Ca7riel y Paco Amoroso tienen su primer Premio Grammy: el dúo ganó ayer en la categoría mejor álbum latino de rock o alternativo, en la noche de la edición número 68 de los principales galardones de la música a nivel internacional.

Ca7riel y Paco Amoroso se impusieron gracias a “Papota”, el disco que satirizaba a la industria musical y donde, en cuatro canciones, parodiaban el éxito cosechado gracias al Tiny Desk, canciones grabados para la radio pública estadounidense y también incluidas en el disco.

“Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron”, dijo Paco Amoroso al recibir el gramófono junto a Ca7riel. Era su primera vez en los Grammy, y la única nominación del par, que se estrenó así en la ceremonia por todo lo alto.

Se impusieron en la categoría a otro nominado argentino, Fito Páez, que optaba por el premio por “Novela” y que andaba de paseo con Sofía Gala, aparentemente su nueva novia. O algo.

Completaban la terna Aterciopelados, por “Genes rebeldes”, Bomba Estéreo por “Astropical”, y Los Wizzards por “Algorhythm”.

Fito y la dupla de traperos no eran los únicos argentinos nominados: entre los que optaban por el premio a mejor disco de música urbana estaban Nicki Nicole y Trueno, a la espera de saber si daban el batacazo ante el gran candidato en la categoría y uno de los favoritos en la noche de los Grammy, Bad Bunny, que acaparó 6 nominaciones.

Pero ellos debían esperar a la gala principal de los Grammy, que comenzó a las 22, para saber si eran o no ganadores. Ca7riel y Paco ganaron en la pregala de los Grammy, que cada año reparte la mayoría de los premios antes del evento principal: los Grammy entregan demasiadas estatuillas y no hay tiempo para transmitirlas todas; 86 de las 95 categorías se premian en la pregala, mientras que la gala principal se celebró también anoche, desde las 22, con Kendrick Lamar como máximo candidato.

 

LOS MEJORES VESTIDOS

Sabrina Carpenter

 

Addison Rae

 

Tyla

 

Rey Ami

 

Rosé

 

¿QUÉ TE PUSISTE?

Chappell Roan

 

Jesse Jo Stark y Yungblud

 

Tallia Storm

 

Heidi Klum

 

FKA twigs

 

