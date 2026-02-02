Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy

Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Su disco “Papota” fue elegido el mejor álbum latino de rock o alternativo, postergando a Fito Páez, nominado por “Novela”
Aunque se encuentran en un impasse, agotados por el éxito y la noche, Ca7riel y Paco Amoroso tienen su primer Premio Grammy: el dúo ganó ayer en la categoría mejor álbum latino de rock o alternativo, en la noche de la edición número 68 de los principales galardones de la música a nivel internacional.
Ca7riel y Paco Amoroso se impusieron gracias a “Papota”, el disco que satirizaba a la industria musical y donde, en cuatro canciones, parodiaban el éxito cosechado gracias al Tiny Desk, canciones grabados para la radio pública estadounidense y también incluidas en el disco.
“Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron”, dijo Paco Amoroso al recibir el gramófono junto a Ca7riel. Era su primera vez en los Grammy, y la única nominación del par, que se estrenó así en la ceremonia por todo lo alto.
Se impusieron en la categoría a otro nominado argentino, Fito Páez, que optaba por el premio por “Novela” y que andaba de paseo con Sofía Gala, aparentemente su nueva novia. O algo.
Completaban la terna Aterciopelados, por “Genes rebeldes”, Bomba Estéreo por “Astropical”, y Los Wizzards por “Algorhythm”.
Fito y la dupla de traperos no eran los únicos argentinos nominados: entre los que optaban por el premio a mejor disco de música urbana estaban Nicki Nicole y Trueno, a la espera de saber si daban el batacazo ante el gran candidato en la categoría y uno de los favoritos en la noche de los Grammy, Bad Bunny, que acaparó 6 nominaciones.
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
Pero ellos debían esperar a la gala principal de los Grammy, que comenzó a las 22, para saber si eran o no ganadores. Ca7riel y Paco ganaron en la pregala de los Grammy, que cada año reparte la mayoría de los premios antes del evento principal: los Grammy entregan demasiadas estatuillas y no hay tiempo para transmitirlas todas; 86 de las 95 categorías se premian en la pregala, mientras que la gala principal se celebró también anoche, desde las 22, con Kendrick Lamar como máximo candidato.
