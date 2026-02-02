Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Vuelve el medido

En el Centro, restringen lugares para estacionar

2 de Febrero de 2026 | 01:04
Edición impresa

Tras la flexibilización de las restricciones para dejar el auto o la moto en el centro de La Plata durante enero, a partir de hoy —primer día hábil de febrero— vuelve el estacionamiento medido.

Tribunales, con horario limitado de lunes a viernes de 7 a 14; Eje Cívico, de lunes a viernes de 7 a 20; Centro, de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 9 a 20; Calle 12, de lunes a sábados de 9 a 20; y City Bell, de lunes a viernes de 7 a 20. Cada una de estas zonas está identificada por colores específicos que determinan días y franjas horarias de aplicación, mientras que las calles sin color quedan fuera del sistema.

En cuanto a los valores vigentes, estacionar de lunes a sábado cuesta $300 por hora de 7 a 10 y de 14 a 20, mientras que en las horas pico, de 10 a 14, la tarifa es de $500 por hora. La multa por no activar el sistema supera los $7.000.

Cortes por la filmación de la serie de Netflix

Por la filmación de la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, continúan los cortes de tránsito en el centro de la Ciudad. Hoy, desde las 6 hs., los cortes se concentran en 6 y 50, 7 y 49, y 5 y 48, mientras que mañana el esquema de desvíos será más amplio, similar al del fin de semana pasado.

Según informó el Municipio, las interrupciones afectan a cruces como 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y 77, 5 y 47, y 49 y 7, con prohibición de estacionar y pedido de circular con precaución. En abril habrá una nueva etapa de rodaje dentro del Pasaje Dardo Rocha, sin cortes tan extensos.

 

