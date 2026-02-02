En el Centro, restringen lugares para estacionar

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la flexibilización de las restricciones para dejar el auto o la moto en el centro de La Plata durante enero, a partir de hoy —primer día hábil de febrero— vuelve el estacionamiento medido.
Tribunales, con horario limitado de lunes a viernes de 7 a 14; Eje Cívico, de lunes a viernes de 7 a 20; Centro, de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 9 a 20; Calle 12, de lunes a sábados de 9 a 20; y City Bell, de lunes a viernes de 7 a 20. Cada una de estas zonas está identificada por colores específicos que determinan días y franjas horarias de aplicación, mientras que las calles sin color quedan fuera del sistema.
En cuanto a los valores vigentes, estacionar de lunes a sábado cuesta $300 por hora de 7 a 10 y de 14 a 20, mientras que en las horas pico, de 10 a 14, la tarifa es de $500 por hora. La multa por no activar el sistema supera los $7.000.
Por la filmación de la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, continúan los cortes de tránsito en el centro de la Ciudad. Hoy, desde las 6 hs., los cortes se concentran en 6 y 50, 7 y 49, y 5 y 48, mientras que mañana el esquema de desvíos será más amplio, similar al del fin de semana pasado.
Según informó el Municipio, las interrupciones afectan a cruces como 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y 77, 5 y 47, y 49 y 7, con prohibición de estacionar y pedido de circular con precaución. En abril habrá una nueva etapa de rodaje dentro del Pasaje Dardo Rocha, sin cortes tan extensos.
LE PUEDE INTERESAR
Por el Centro: “El agua acumulada genera verdín y riesgo de caídas”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí