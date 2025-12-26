Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Pirotecnia, insultos y golpes en San Carlos

Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"

26 de Diciembre de 2025 | 11:58

Un violento episodio se registró en la noche del festejo con pirotecnia en la zona de 50 entre 141 y 142, en el barrio San Carlos, donde un cruce entre vecinos estuvo a punto de terminar en una tragedia. La situación se desató cuando un hombre salió de su vivienda con un machete para exigir que dejaran de arrojar fuegos artificiales frente a su casa, debido a que los estruendos alteraban gravemente a sus perros.

Según relataron vecinos, el conflicto escaló rápidamente: tras una discusión verbal, varias personas rodearon al hombre y comenzaron a golpearlo, mientras él intentaba defenderse a golpes. Luego, el episodio continuó con el lanzamiento de piedras, una de las cuales estuvo a punto de impactar de gravedad contra un adulto que intentó mediar.

El protagonista del hecho es Demián, apodado por los vecinos como “el Loco del Machete”, quien dio su versión de lo ocurrido y reconoció que la situación se le fue de las manos, aunque sostuvo que actuó en defensa de su familia.

Estaba con mis perros, tratando de tranquilizarlos por los ruidos”, comenzó relatando. “Y entre los cuetazos veo uno que llega al techo de mi casa. Salgo a hablar y veo que los vecinos de enfrente seguían tirando cohetes sobre mi vereda. Reclamé bien, tres veces. Solo recibí insultos”.

Demián aseguró que la provocación continuó incluso cuando decidió retirarse: “Entrando a mi casa, uno de esos chicos prendió uno grande y gritó ‘ahí va otro’, provocando. Ahí me enojé, pateé el fuego artificial y me decían ‘metete adentro, que acá decidimos nosotros’”.

Fue en ese contexto cuando tomó el machete. “Salí a machetear la pirotecnia, a defender a los perros, a mi familia. Hay discapacitados, gente con autismo, que no se pueden defender. La pirotecnia es una boludez”, expresó.

La tensión derivó en agresiones físicas. “‘Venís con machete porque no te da, cagón’, me gritaban. Y ahí me voy a los golpes. Terminé rodeado por cinco personas. Después me tiraron piedrazos. Uno casi mata al padre de uno de esos chicos cuando vino a hablar conmigo”, denunció.

Si bien admitió que su reacción no fue la correcta, insistió en que se sintió acorralado. “Estuve mal, no es la primera opción, pero era lo que había. No soy Bruce Lee, pero salí a defender a mi familia con el machete”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido tanto a quienes arrojan pirotecnia como a quienes reaccionan de forma violenta: “Dejen de tirar cohetazos y no salgan a machetear gente. No perjudiques al otro, porque los límites terminan cuando empiezan los de la otra persona”.

 

