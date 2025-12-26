Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Calor sofocante, humo y fuego: otro incendio de campo paralizó la Ruta 2 en La Plata

Calor sofocante, humo y fuego: otro incendio de campo paralizó la Ruta 2 en La Plata
26 de Diciembre de 2025 | 20:57

Escuchar esta nota

Un incendio de campo se registró en Ruta 2, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción de La Plata, y generó complicaciones en el tránsito de la Autovía 2.

Por el siniestro, se vio afectada la circulación en ambos sentidos, tanto en la mano hacia Capital Federal como en dirección a la Costa Atlántica, debido al humo y al operativo de emergencia desplegado en la zona.

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Olmos y Abasto, con la colaboración de AUBASA y personal de la Policía Vial Motorizada, quienes realizaron tareas de control del fuego, prevención y ordenamiento vehicular.

Hasta el momento no se informaron personas heridas y las causas del incendio permanecen bajo investigación.

