Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires

Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires
26 de Diciembre de 2025 | 22:02

Escuchar esta nota

 El reconocido chef Christian Petersen fue trasladado en las últimas horas a un centro asistencial en la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber estado diez días internado en San Martín de los Andes, como consecuencia de una descompensación que sufrió durante una excursión.

Petersen, de 56 años, fue ingresado este viernes en el Hospital Alemán, y se espera que en el transcurso del fin de semana la institución de a conocer un parte médico oficial.

El cocinero sufrió una “falla multiorgánica”, durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, y rápidamente fue asistido por los guías y trasladado en primer término a un nosocomio en Junín de los Andes, y luego al  Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

En tanto, y según supo, Petersen estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

El episodio se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien, y por lo tanto pidieron asistencia al guardaparque. Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos detectaron una fibrilación auricular, que obligó a ingresarlo en terapia intensiva.

Por otra parte, y pocas horas antes de Nochebuena, la familia emitió un comunicado en el cual remarcaban la “franca mejoría” del chef, una de las razones por las cuales se autorizó su traslado a Buenos Aires.

“Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante stress físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención”, agregaron los integrantes de la familia: su esposa y sus tres hijos.

