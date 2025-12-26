Designaron al presidente del nuevo Ente del Cementerio de La Plata

El Concejo Deliberante de La Plata aprobó en la última sesión del año la designación del presidente del Ente del Cementerio, la nueva estructura autárquica creada por ordenanza a fines de noviembre por iniciativa del intendente Julio Alak, con el objetivo de modernizar la necrópolis local.

Con el voto afirmativo del oficialismo y parte de la oposición, los concejales ratificaron el Decreto N° 2.945/25, ya firmado por el jefe comunal, que propone a Eduardo David Araujo Duffy como titular del nuevo organismo. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como director administrativo del Cementerio de La Plata, área que anteriormente dependía de la Secretaría General del Municipio.

Con la puesta en marcha del Ente Autárquico, Araujo Duffy asumirá como presidente por un período de cuatro años, con posibilidad de una reelección, según lo establece la ordenanza aprobada.

La designación fue respaldada por los bloques de Fuerza Patria (FP), los unibloques de la Unión Cívica Radical (UCR), ASAP Nueva Generación y Propuesta Vecinal. En tanto, La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (PRO) optaron por abstenerse.

Durante el debate en el recinto, el presidente del bloque libertario, Guillermo Bardón, aclaró que la abstención “no tiene que ver con la idoneidad del funcionario propuesto”, sino con mantener la postura que su espacio adoptó cuando se discutió la creación del Ente. En el mismo sentido, el titular del bloque PRO, Nicolás Morzone, explicó que acompañaron la abstención “en sintonía con LLA”, al considerar que la medida implica “agrandar el Estado”, y remarcó que no se trata de un cuestionamiento personal al designado.

El cambio a Ente Autárquico

El Cementerio de La Plata fue convertido en ente autárquico el pasado 27 de noviembre, luego de la aprobación definitiva del proyecto en el Concejo Deliberante. A partir de esa decisión, el predio adquirió autonomía operativa, financiera y administrativa.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo central es modernizar la gestión, mejorar la capacidad operativa y permitir que el Cementerio se autofinancie a través de derechos, tasas y nuevos servicios. Hasta octubre de este año, la necrópolis recaudó cerca de $790 millones, monto que servirá como base para su presupuesto operativo.

A esos recursos se sumarán ingresos provenientes de nuevos servicios, como mantenimiento de bóvedas, sepulturas y nichos, cremaciones, visitas guiadas y turismo patrimonial, lo que permitirá reducir la dependencia del presupuesto general del Municipio.

La ordenanza también contempla un plan de obras de infraestructura estimado en $3.000 millones, que incluye la reparación de veredas, el paredón sobre avenida 72 y los caminos internos, con el objetivo de mejorar los servicios que presta el Cementerio a los platenses.

Además, el nuevo Ente estará habilitado para fijar sus propias tarifas y desarrollar propuestas como circuitos turísticos, exposiciones culturales y actividades patrimoniales, ampliando así su oferta y fuentes de financiamiento.