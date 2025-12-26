El muralista que marcó una época en La Plata: homenaje con arte, música y memoria a Lumpen Bola

A poco más de un mes del fallecimiento de Eduardo Alcántara, más conocido por su nombre artístico Lumpen Bola , familiares, amigos y artistas locales realizarán un homenaje para celebrar la vida y obra del muralista que dejó una huella imborrable en las paredes de La Plata con su inconfundible pincel, siempre ligado al universo del rock.

La actividad se desarrollará en la esquina de 8 y 63 y está convocada a partir de las 18 horas. Según informaron desde la organización, será una jornada abierta y colectiva que incluirá performance, body painting, acrobacia, slackline, danza con fuego, música en vivo y relatos, con la participación de múltiples artistas y personas cercanas al creador.

Desde la organización adelantaron que, en caso de lluvia, el evento será reprogramado.

El cierre musical estará a cargo de Narvales, la banda platense que regresó este año a los escenarios tras un prolongado parate. Previamente, se presentarán las bandas Ponja, Tóxipa y Entretantos, en una grilla que acompañará el homenaje con espíritu rockero, tal como identificó siempre la obra de Lumpen Bola.

Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad

Lumpen Bola, nombre artístico de Eduardo Alcántara, uno de los referentes centrales del arte urbano platense en los últimos 25 años. Su muerte, repentina y sorpresiva, caló hondo entre amigos, colegas y seguidores. “Vuela muy alto y descansá en paz, querido amigo”, escribió Rocambole en una placa negra con letras blancas, en la que fue una de las primeras despedidas públicas.



La conmoción fue inmediata. Lumpen Bola estaba lleno de proyectos, energía y planes para el futuro: en pocos días pensaba inaugurar Taller 321, un centro cultural que estaba remodelando con la misma entrega con la que pintó cientos de paredes. Su partida dejó truncada esa nueva etapa que lo entusiasmaba tanto como su primera intervención mural.

En los últimos años había tejido una sociedad artística y afectiva con Entretantos, una banda de rock con la que viajó por distintos rincones del país, intervino espacios, acompañó causas y dejó murales que celebraban la música y la comunidad. En Iruya, Salta, pintaron juntos el frente de una escuelita barrial pese al calor agobiante. No era un encargo: era su manera de retribuir.

Los músicos lo definían como parte de una “cofradía de amigos”. De hecho, parte de la banda —encabezada por Rodrigo Zito— se encontraba hoy en Chile en una causa cultural de la que también formó parte Lumpen Bola. Desde Valparaíso recibieron la noticia. “Con el corazón destrozado”, escribieron, sin poder comprender cómo una muerte súbita podía arrancarles a un amigo cuya obra seguiría hablando desde cada pared.

Un legado que ya es parte del ADN platense

Además de sus murales icónicos en La Loma, Eduardo había pintado obras que marcaron hitos en la ciudad: su representación del patrimonio platense en 6 y 46, su mural por los 40 años de democracia en la UNLP con Alfonsín y Sábato, o su reciente mural “bien argentino” en Altos de San Lorenzo con Messi, Maradona, Evita, Favaloro, las Abuelas y las Malvinas, construido en diálogo con los vecinos. “La obra deja de ser mía una vez finalizada… pasa a ser del barrio”, solía decir.

Hacía entre 40 y 50 murales por año. Pintaba todos los días. El oficio lo agotaba, pero también lo impulsaba. “Primero siento emoción, después enojo por el cansancio, y al terminar ya quiero empezar otro”, confesaba. Lo que más disfrutaba era ver la reacción de la gente: ahí, decía, estaba el verdadero sentido del muralismo.

Su fallecimiento tomó por sorpresa incluso a quienes lo veían a diario. No había señales, no había pausa: Lumpen Bola estaba activo, trabajando, soñando.

Su ausencia se sentirá pero seguirá hablando a través de sus muros, contando su historia y la de otros. Sus murales -la mayoría hechos a pulmón, sin buscar nada más que un gesto con la comunidad- permanecerán como testimonio de una vida dedicada a transformar la calle en belleza compartida.