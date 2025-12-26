¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Carlos Alcaraz (23) volvió a dejar en claro que, más allá de los 11.450 kilómetros y de la camiseta que hoy defiende, Gimnasia ocupa un lugar central en su vida. El delantero platense, confeso hincha del Lobo, celebró la Navidad en Inglaterra con un guiño bien albiazul: posó junto a su novia con una camiseta de Gimnasia, un gesto que rápidamente se compartió entre los triperos.
Actualmente en Liverpool, donde defiende los colores azul y blanco del Everton, Alcaraz pasó las fiestas lejos de La Plata, acompañado por Mica Giagobbe, su novia, la familia de ella y las mascotas -dos perros-, en una postal íntima y hogareña. Aun así, la conexión con el Lobo estuvo presente, como casi siempre ocurre con el futbolista: ya sea con la pulsera que nunca se saca, algún gorro, su presencia en la tribuna cuando puede, los homenajes recibidos o ese deseo que mantiene intacto de algún día vestir la camiseta tripera como profesional.
“Siempre lo paso con mi papá, mamá, hermana y sobrina”, contó Alcaraz sobre sus costumbres para estas fechas, aunque este año tocó adaptarse a la distancia. En cuanto al menú, no dudó: fiel a las tradiciones argentinas, prefiere celebrar comiendo carne.
También hubo lugar para los recuerdos de la infancia. “De chiquito me gustaba que me regalen pelotas, y si no había no me gustaba; me enfadaba si era ropa o autito, solo quería pelotas”, confesó entre risas, dejando ver que la pasión por el fútbol lo acompaña desde siempre.
Yes, I think I can see what's happened here pic.twitter.com/HQ3AE30x92— Adam Hurrey (@FootballCliches) December 24, 2025
Como curiosidad de cierre, Alcaraz fue protagonista involuntario de una confusión insólita: la reconocida web y podcast The Ringer lo mezcló con su homónimo, el tenista Carlos Alcaraz, y durante varias horas apareció en portada como uno de los deportistas del 2025 en Spotify, generando sorpresa y comentarios en redes.
32 partidos lleva en el Everton, de los cuales 16 fueron en esta temporada: en total, tres goles este año, cuatro asistencias y solo tres veces fue suplente.
Navidad lejos de casa pero con el corazón bien tripero. ¿Y en algún momento el deseo en carta para Papá Noel llegará a ser real?
