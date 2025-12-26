Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

Deportes |Tiene 23 años y es fanático del Lobo

¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra

¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
26 de Diciembre de 2025 | 10:08

Escuchar esta nota

Carlos Alcaraz (23) volvió a dejar en claro que, más allá de los 11.450 kilómetros y de la camiseta que hoy defiende, Gimnasia ocupa un lugar central en su vida. El delantero platense, confeso hincha del Lobo, celebró la Navidad en Inglaterra con un guiño bien albiazul: posó junto a su novia con una camiseta de Gimnasia, un gesto que rápidamente se compartió entre los triperos.

Actualmente en Liverpool, donde defiende los colores azul y blanco del Everton, Alcaraz pasó las fiestas lejos de La Plata, acompañado por Mica Giagobbe, su novia, la familia de ella y las mascotas -dos perros-, en una postal íntima y hogareña. Aun así, la conexión con el Lobo estuvo presente, como casi siempre ocurre con el futbolista: ya sea con la pulsera que nunca se saca, algún gorro, su presencia en la tribuna cuando puede, los homenajes recibidos o ese deseo que mantiene intacto de algún día vestir la camiseta tripera como profesional.

“Siempre lo paso con mi papá, mamá, hermana y sobrina”, contó Alcaraz sobre sus costumbres para estas fechas, aunque este año tocó adaptarse a la distancia. En cuanto al menú, no dudó: fiel a las tradiciones argentinas, prefiere celebrar comiendo carne.

También hubo lugar para los recuerdos de la infancia. “De chiquito me gustaba que me regalen pelotas, y si no había no me gustaba; me enfadaba si era ropa o autito, solo quería pelotas”, confesó entre risas, dejando ver que la pasión por el fútbol lo acompaña desde siempre.

Como curiosidad de cierre, Alcaraz fue protagonista involuntario de una confusión insólita: la reconocida web y podcast The Ringer lo mezcló con su homónimo, el tenista Carlos Alcaraz, y durante varias horas apareció en portada como uno de los deportistas del 2025 en Spotify, generando sorpresa y comentarios en redes.

32 partidos lleva en el Everton, de los cuales 16 fueron en esta temporada: en total, tres goles este año, cuatro asistencias y solo tres veces fue suplente.

Navidad lejos de casa pero con el corazón bien tripero. ¿Y en algún momento el deseo en carta para Papá Noel llegará a ser real?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

Gimnasia se mueve en el mercado de pases y un juvenil campeón con Boca asoma como alternativa

Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Últimas noticias de Deportes

El club Universitario firmará un acuerdo para el desarrollo de su Sede Náutica en Ensenada

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Policiales
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Se incendió una camioneta en Arturo Seguí y quedó destruida por completo
Festividad trágica en La Plata: qué se sabe del estallido de violencia que terminó en un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda de Berisso
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
Política y Economía
Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Papá Noel, con menos juguetes: caída de 6,9%
Acreedores de YPF piden a la jueza el “desacato”
Intendentes crean tasas en abierto desafío a los “escraches” de la Rosada
Espectáculos
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
La impresionante cifra que gastó la China Suárez en Navidad: la foto en la caja registradora no dejó dudas
El mejor regalo de Navidad: Rocío Marengo ya está en su casa con Isidro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
La Ciudad
Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata
La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
¡La Plata, un horno! Pronostican 33º para hoy y anuncian chaparrones durante el fin de semana
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla