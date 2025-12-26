Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda

En pleno clima de festejos navideños, un hecho escalofriante sacudió a vecinos y turistas de Mar de las Pampas. En la zona de calle 36 y la playa, apareció un frasco con un dedo humano en su interior, lo que desató un fuerte operativo policial y una investigación judicial.

Según informaron fuentes de la Comisaría 3ª, el hallazgo estaría vinculado a un ritual umbanda. De acuerdo al testimonio clave que incorporó la Policía, en el lugar había sido vista una mujer con una mano vendada y un frasco, quien luego fue localizada por los efectivos.

Al ser interceptada, la mujer confesó haberse cortado un dedo tras sufrir —según su versión— un accidente doméstico, y explicó que decidió ofrendarlo al mar como parte de una práctica religiosa.

La situación escaló rápidamente cuando, ante la llegada de los agentes, la mujer se resistió portando una cuchilla de aproximadamente 45 centímetros, lo que obligó a la Policía a efectuar disparos disuasivos para poder reducirla.

Trascendió además que la protagonista del hecho no sería ajena a episodios violentos. Conocida en la zona como “la mujer de los cuchillos”, habría estado detenida días atrás por disturbios y es señalada por vecinos de Villa Gesell como autora de varios incidentes que generaron preocupación en la comunidad.

Pese a los antecedentes, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención y dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, mientras se intenta determinar el contexto real del hecho y la responsabilidad penal de la mujer.

El episodio dejó conmocionada a una localidad acostumbrada a la tranquilidad, y sumó un capítulo tan insólito como perturbador a una Navidad que distó mucho de ser en paz.

