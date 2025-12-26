“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata
“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”. Con esa frase, Juan Carlos Magen (68) reconoció ante la Justicia haber asesinado de un disparo a su vecino Daniel Néstor Rubén “Pepo” Ramírez (45), en un violento episodio ocurrido durante los primeros minutos de la Navidad en el barrio Aeropuerto de La Plata.
El acusado fue indagado por el fiscal Patricio Barraza, quien le imputó los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas calificadas. Magen permanece detenido en una dependencia policial de la capital bonaerense.
El crimen se produjo pasadas las 0.30 del 25 de diciembre, en el complejo habitacional ubicado en 4 y 609, cuando una discusión vecinal por el uso de pirotecnia derivó en una secuencia fatal. Según la investigación, Magen bajó armado desde su departamento del primer piso de la torre C1 y disparó contra Ramírez, quien vivía en la planta baja.
Además del homicidio, el imputado amenazó a un hermano de la víctima, a quien le apoyó el arma en el abdomen y le gatilló, aunque los disparos no llegaron a salir. “Te voy a matar como a este otro”, habría dicho en medio del ataque.
Durante su declaración, Magen intentó justificar el hecho al señalar que mantenía conflictos de larga data con la familia Ramírez. “Teníamos discusiones por problemas de convivencia. Todo empezó por los ruidos y la pirotecnia”, sostuvo. Incluso aseguró que habían realizado un llamado al 901 por ruidos molestos, dato que ahora intenta corroborar la fiscalía.
La autopsia reveló que “Pepo” Ramírez murió como consecuencia de un shock hipovolémico y una hemorragia intratorácica, provocados por un disparo en el tórax, a la altura del esternón. También presentaba una herida de bala en el hombro derecho. Los peritos concluyeron que se trató de una ejecución a corta distancia.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en las escaleras del edificio, donde se produjo el enfrentamiento. “Fue una misma secuencia en la que amenazó a uno de los hermanos y terminó matando al otro”, explicaron fuentes judiciales.
Durante el procedimiento de detención, la Policía secuestró en la vivienda de Magen varias armas de fuego: una pistola Bersa Thunder .40 utilizada en el crimen, otra del mismo calibre, una escopeta calibre 20 y un rifle de aire comprimido. La fiscalía solicitó informes al registro correspondiente para determinar si estaban debidamente inscriptas.
La víctima trabajaba en una cooperativa de servicios de la zona y era conocido en el barrio. Estaba casado y tenía tres hijos. La familia había celebrado la Nochebuena en el lugar momentos antes del ataque.
Tras conocerse el crimen, se registraron disturbios vecinales: un grupo de personas incendió un automóvil propiedad del acusado y provocó destrozos en su vivienda, donde se encontraban su esposa y uno de sus hijos.
La causa avanza ahora hacia su etapa final. Fuentes judiciales señalaron que se trata de un “caso prácticamente cerrado”, a la espera de completar pericias y precisar algunos detalles de tiempo y lugar.
